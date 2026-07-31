Ужгород обігнав Київ: де в Україні найдорожче та найдешевше орендувати квартиру

Західні регіони України стали найдорожчими для життя, але й прифронтові міста стрімко наздоганяють довоєнні показники орендних ставок. Восени житло може подорожчати ще більше

Сьогодні найвищі ціни на оренду квартир зафіксовано в Ужгороді, до якого впритул наблизився Львів. Воєнні реалії кардинально змінили ринок нерухомості, тому Київ втрачає свої лідерські позиції.

У липні 2026 року оренда продовжила дорожчати майже по всій країні. Попит підтримують внутрішня міграція, релокований бізнес, сезонний наплив орендарів перед початком навчального року та дефіцит якісного житла.

«Главком» проаналізував актуальні дані та порівняв вартість оренди квартир у всіх обласних центрах України. Розповідаємо, де житло подорожчало найбільше, які міста сьогодні очолюють рейтинг найдорожчих, а де оренда досі залишається найдоступнішою.

Рейтинг найдорожчих міст України

Місто 1-кімнатна 2-кімнатна 3-кімнатна Ужгород 22 500 грн 36 000 грн н/д* Львів 22 500 грн 27 000 грн 31 500 грн Київ 19 000 грн 29 000 грн 45 000 грн Івано-Франківськ 18 000 грн 20 300 грн 25 800 грн Одеса 14 000 грн 20 000 грн 27 000 грн Дніпро 12 000 грн 18 000 грн 21 000 грн

*в Ужгороді бракує оголошень про оренду трикімнатних квартир для коректного розрахунку медіани

Головні тенденції липня

Аналіз даних найбільших ринків оренди країни дозволяє виділити кілька спільних рис.

Оренда дорожчає майже всюди: винятком залишається хіба Київ, де ціни за рік практично застигли.

Найдорожча оренда – на заході країни: Ужгород і Львів випереджають столицю.

Ужгород залишається абсолютним лідером за вартістю однокімнатного та двокімнатного житла серед усіх обласних центрів.

Львів демонструє найшвидше зростання цін серед великих міст і поступово наближається до рівня Ужгорода.

Дніпро дорожчає рівномірно попри близькість до фронту – попит підтримують десятки тисяч переселенців.

Одеса теж демонструє тренд на зростання: за останні пів року показник частки зарплати, яку мешканці міста умовно мали б віддавати за оренду, підскочив з 40% до 48%.

Київ

У липні 2026 року медіанна ціна оренди однокімнатної квартири в Києві становить 19 000 грн, двокімнатної – 29 000 грн, трикімнатної – 45 000 грн. Це чи не єдине велике місто країни, де вартість оренди за рік майже не змінилася – приріст становить лише 6%.

Найдорожчий район столиці – Печерський, де однокімнатна квартира коштує від 38 000 грн, а трикімнатна – 76 000 грн. Найдоступніше житло – у Деснянському районі, де ціни лишаються стабільними вже кілька років. Головним чинником ціноутворення став фактор енергонезалежності: квартири з генераторами та автономним інтернетом коштують суттєво дорожче старого житлового фонду.

Львів

Зняти однокімнатну квартиру у Львові сьогодні коштує в середньому 22 500 грн – на 28% більше, ніж рік тому. Стільки ж подорожчали й двокімнатні помешкання (до 27 000 грн), а трикімнатні зросли в ціні на 24,5%, до 31 500 грн.

Найдорожчий район – Шевченківський (24 800 грн за одно- і 31 500 грн за двокімнатну), а Галицький, попри статус історичного центру, залишається одним із найдоступніших. Умовний показаник частки зарплати, який би мав іти на оренду житла у Львові, вже складає 69% – один із найвищих показників орендного навантаження серед міст.

Ужгород

Місто третій рік поспіль залишається найдорожчим в України для оренди житла. Однокімнатна квартира коштує тут 22 500 грн, двокімнатна – 36 000 грн, що на 31,4% більше, ніж рік тому. За три роки оренда двокімнатного житла подорожчала майже вдвічі.

Причини – близькість до кордону з ЄС, статус відносно безпечного регіону та обмежена пропозиція: невеликий масштаб міста і повільне будівництво нових ЖК не встигає за попитом переселенців, релокованого бізнесу й туристів. Оренда однокімнатної квартири «з'їдає» близько 75% середньої зарплати в місті, а двокімнатної – уже перевищує її.

Дніпро

Зняти однокімнатну квартиру в прифронтовому Дніпрі коштує в середньому 12 000 грн (+9% за рік), двокімнатну – 18 000 грн (+17%), трикімнатну – 21 000 грн (+12%). Це найдоступніші ціни серед п'яти міст рейтингу.

Найдорожчий район – Соборний, найдоступніший – Чечелівський, де різниця у вартості однокімнатного житла сягає 6 500 грн. На відміну від міст із курортним сезоном, у Дніпрі дорожчають одразу всі типи квартир – без різких стрибків чи спадів. Попит підтримують понад 174 тис. переселенців, які оселилися в місті, та понад 3,5 тис. релокованих підприємств.

Одеса

Однокімнатна квартира в Одесі коштує в середньому 14 000 грн (+17% за рік), двокімнатна – 20 000 грн (+22%), а трикімнатна – 27 000 грн (+8%), хоча цей сегмент активно надолужує торішнє падіння.

Найдорожчий район – Приморський, найдоступніший – Пересипський. Головний сезонний фактор – курортний: частина власників улітку переводить квартири з довгострокової оренди в подобову, що скорочує пропозицію і підтримує ціни в прибережних локаціях, зокрема в Аркадії. За останні пів року показник орендного навантаження на середню зарплату, яку отримують місцеві, підскочив з 40% до 48%.

Івано-Франківськ

Івано-Франківськ упевнено закріпився серед найдорожчих міст України для оренди житла. У липні 2026 року медіанна вартість оренди однокімнатної квартири тут становить 18 000 грн, двокімнатної – 20 300 грн, трикімнатної – 25 800 грн. За рік ціни зросли на 22%, 20% та 36% відповідно, причому найвідчутніше подорожчав сегмент житла, з великою площею.

Високі ціни пояснюються тими ж чинниками, що й у більшості західних областей: стабільним попитом з боку внутрішньо переміщених українців, релокованого бізнесу та обмеженою пропозицією нового житла. Попри те, що Івано-Франківськ поступається Ужгороду, Львову та Києву, він уже випередив більшість обласних центрів за вартістю оренди.

Порівняльна інфографіка

Які ціни в інших обласних центрах

Серед міст, які ще не увійшли до рейтингу найдорожчих, найвищі ціни на оренду однокімнатних квартир зафіксовані в Луцьку (16,3 тис. грн), Тернополі (15,8 тис. грн), Чернівцях (15,5 тис. грн), а також у Черкасах і Вінниці (по 15 тис. грн).

До середнього цінового сегмента належать Хмельницький (12,5 тис. грн), Житомир, Рівне та Дніпро (по 12 тис. грн), а також Полтава (11,5 тис. грн).

Водночас найшвидше оренда дорожчає у прифронтових містах, де ринок поступово відновлюється після різкого спаду перших років повномасштабної війни.

Медіанні ціни на оренду однокімнатної квартири по містах України графіка: ЛУН

Де в Україні найдешевше винаймати квартиру

Попри те, що оренда житла дорожчає майже по всій країні, у кількох обласних центрах ціни залишаються значно нижчими за середні. Переважно це міста, які регулярно потерпають від російських обстрілів або розташовані неподалік від лінії фронту. Саме безпекова ситуація й стримує попит на житло, хоча в окремих містах оренда вже почала швидко дорожчати.

Найдешевшим містом для орендарів залишаються Суми, де медіанна вартість однокімнатної квартири становить 7 тис. грн на місяць. Це єдиний обласний центр, в якому за останній рік оренда не подорожчала, а навпаки – подешевшала на 12%.

Стільки ж коштує винаймати квартиру і в Миколаєві. Водночас тут ринок поступово оживає: за рік медіанна вартість оренди зросла на 17%.

Найбільш показовою є ситуація у Харкові. Тут зафіксовано одні з найвищих темпів подорожчання. За рік оренда однокімнатних квартир зросла на 88% (7 500 грн), двокімнатних – удвічі (12 000 грн), а трикімнатних – на 90% (19 000 грн). Це свідчить про поступове відновлення ринку після різкого падіння попиту у перші роки повномасштабної війни.

Запоріжжя, Чернігів і Кропивницький також поки що залишаються серед найдоступніших міст країни. В середньому оренда однокімнатної квартири в цих міста коштує 9 000 грн.

Чому оренда дорожчає

Попри різницю в цінах між регіонами, причини подорожчання житла по всій Україні здебільшого однакові. Експерти називають щонайменше чотири чинники, які продовжують підтримувати високий попит на оренду.

Внутрішня міграція не припиняється. Найбільший вплив на ринок і надалі має переміщення українців із прифронтових регіонів до більш безпечних областей. Найбільше нових мешканців приймають міста заходу та центру країни, тому попит на оренду там стабільно перевищує пропозицію.

Найбільший вплив на ринок і надалі має переміщення українців із прифронтових регіонів до більш безпечних областей. Найбільше нових мешканців приймають міста заходу та центру країни, тому попит на оренду там стабільно перевищує пропозицію. Квартир бракує. Пропозиція нового житла не встигає за попитом. Частина новобудов досі не введена в експлуатацію, частина власників відкладає здачу квартир через невизначеність на ринку. У результаті якісні квартири здаються за лічені дні, а їхня вартість продовжує зростати.

Пропозиція нового житла не встигає за попитом. Частина новобудов досі не введена в експлуатацію, частина власників відкладає здачу квартир через невизначеність на ринку. У результаті якісні квартири здаються за лічені дні, а їхня вартість продовжує зростати. Осінній сезон уже впливає на ринок. Наприкінці літа традиційно активізуються студенти, працівники, які переїжджають до великих міст, та родини, що шукають житло перед початком навчального року. Через це попит на оренду починає зростати ще у липні-серпні, що також підштовхує ціни вгору.

Наприкінці літа традиційно активізуються студенти, працівники, які переїжджають до великих міст, та родини, що шукають житло перед початком навчального року. Через це попит на оренду починає зростати ще у липні-серпні, що також підштовхує ціни вгору. Бізнес продовжує релокацію. Частина компаній, які переїхали на захід України після початку повномасштабної війни, уже закріпилася в нових містах. Це підтримує попит не лише на житло економкласу, а й на квартири середнього та преміального сегментів.

Що буде з цінами на оренду восени

Осінь традиційно є одним із найактивніших сезонів на ринку оренди. Наприкінці літа до великих міст повертаються студенти, люди змінюють місце роботи або переїжджають через навчання дітей, тому кількість охочих винайняти житло помітно зростає.

Аналітики зазначають, що інтерес українців до оренди житла залишається стабільно високим. За їхніми даними, найбільший попит і надалі припадає на західні області та великі міста, куди продовжують переїжджати внутрішньо переміщені українці й релокований бізнес. Саме тому передумов для помітного здешевлення оренди поки що немає.

Найімовірніше, восени найбільше дорожчатимуть міста, де вже зараз відчувається дефіцит квартир, які можна здати в оренду: Львів, Івано-Франківськ, Луцьк, Тернопіль та Чернівці. У цих регіонах навіть незначне збільшення попиту швидко позначається на вартості оренди через обмежену пропозицію.

Водночас у Києві ситуація може бути більш стабільною. За останній рік темпи зростання цін тут залишаються нижчими, ніж у більшості західних міст. Це пов'язано з більшим вибором житла та поступовим балансуванням попиту і пропозиції.

Окремо варто стежити за Харковом, Запоріжжям і Миколаєвом. Попри те, що ці міста досі залишаються серед найдоступніших для орендарів, саме тут зараз фіксуються найвищі темпи зростання цін. Якщо безпекова ситуація не погіршиться, ринок може й надалі поступово відновлюватися, а оренда – дорожчати швидше, ніж у середньому по країні.

За чотири роки повномасштабної війни ринок оренди житла в Україні кардинально змінився. Якщо раніше найдорожчим містом був Київ, то сьогодні лідерство перейшло до західних областей. Ужгород, Львів та Івано-Франківськ стали новими центрами тяжіння для внутрішньо переміщених українців і бізнесу, що безпосередньо позначилося на вартості оренди.

Водночас навіть у містах, які залишаються найдоступнішими, ціни поступово зростають. Харків, Запоріжжя та Миколаїв демонструють одні з найвищих темпів подорожчання, хоча їхній ринок лише починає відновлюватися після різкого падіння попиту. Єдиним обласним центром, де оренда за рік подешевшала, залишаються Суми.

У найближчі місяці суттєвих змін тенденції не очікується. Попит підтримуватимуть внутрішня міграція, сезонне пожвавлення перед початком навчального року та дефіцит якісного житла. Тому восени українцям, які планують переїзд, варто бути готовими до того, що знайти хорошу квартиру за помірною ціною стане ще складніше.