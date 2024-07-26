Ввезення енергетичного обладнання без мита та ПДВ: Зеленський підписав закони

Законопроєкти містять правки про звільнення від мита та податку на додану вартість на ввезення в Україну обладнання для енергетики

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти №11258 та №11259 про скасування податку та мит на ввезення товарів, необхідних у виробництві чи ремонті машин механізованого розмінування. Про це стало відомо з карток законопроєктів.

Законопроєкти містять правки про звільнення від мита та податку на додану вартість на ввезення в Україну обладнання для енергетики, зокрема:

електрогенераторного обладнання;

обладнання для вітро- та сонячної генерації;

акумулятори (крім акумуляторів малої потужності).

Крім того, є правка, яка звільняє від податку та мит на ввезення в Україну обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам.

Закон набуде чинності від завтра. Також Кабінет міністрів повинен протягом місяця розробити нормативну базу, необхідну для його реалізації. Вже після цього можна буде ввозити обладнання в Україну без мита й ПДВ.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла в цілому правки про звільнення від мита та податку на додану вартість на ввезення в Україну обладнання для енергетики.

Як повідомлялося, уряд подав до Верховної Ради законопроєкти про скасування мита і ПДВ на ввезення енергетичного обладнання.

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