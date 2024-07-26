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Глобальний збій Windows: працівники, які усували проблему, отримали оригінальний бонус

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Глобальний збій Windows: працівники, які усували проблему, отримали оригінальний бонус
Співробітникам компанії CrowdStrike компанія подарувала картки на додаткову їжу чи каву
фото із відкритих джерел

Співробітники, які усували глобальний збій Windows, отримали по $10 на їжу чи напої

Співробітникам компанії CrowdStrike, які усували глобальний збій Windows, було видано подарункові картки на $10. Про це пише агентство Bloomberg.

Зазначається, що це зроблено, щоб фахівці могли купити «чашку кави або перекус за рахунок компанії». IT-фахівці працювали годинами для того, щоб відновити роботу комп'ютерів після глобального збою минулого тижня.

У електронному листі у вівторок головний комерційний директор Деніел Бернард сказав, що компанія визнає, що це призвело до «додаткової роботи» для кібербезпеки та ІТ-персоналу, який допоміг клієнтам CrowdStrike відновитися. «І тому ми щиро дякуємо та вибачаємося за незручності», – сказав він в електронному листі, який цитує Bloomberg. 

«І за це ми посилаємо нашу сердечну подяку та вибачення за незручності. Щоб висловити нашу подяку, ваша наступна чашка кави або пізній перекус за наш рахунок!», – звернувся до них у листі директор з бізнесу Деніел Бернард.

Нагадаємо, 19 липня одночасно в різних куточках планети почалося масове скасування авіарейсів. Причиною стала відмова профільних програм Microsoft. Поки інтернет-гігант намагався виправити ситуацію, співробітники авіакомпаній були змушені вручну тисячами виписувати посадкові талони.

Особливо постраждали американські авіакомпанії. Відомо, що United Airlines та Delta Airlines призупинили польоти через проблеми зі зв'язком. Frontier також скасувала близько 130 рейсів і затримала близько 220, що становить майже 30% від загальної кількості її рейсів. Авіаперевізникам Allegiant та Sun Country також довелося затримати 45% та 23% рейсів відповідно.Загалом через технічний збій у світі скасовано понад 1000 рейсів.

До слова, за оцінками корпорації Microsoft 8,5 млн комп'ютерів по всьому світу були виведені з ладу внаслідок глобального ІТ-збою 19 липня. Це перший випадок, коли уразили таку кількість пристроїв, що може свідчити про найгіршу кіберподію в історії.

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Теги: інтернет Microsoft технології

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