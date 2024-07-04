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Бізнесмен, якого СБУ підозрює у в фінансуванні агресії РФ, вболівав за Світоліну на Вімблдоні

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Бізнесмен, якого СБУ підозрює у в фінансуванні агресії РФ, вболівав за Світоліну на Вімблдоні
Черняк був одягнений в чорне худі з написом «I'm Ukrainian»

За даними слідства, попри повномасштабне вторгнення, компанії Черняка продовжили вести бізнес із країною-агресором

Український бізнесмен Євген Черняк, якого СБУ підозрює у фінансуванні збройної агресії РФ, у середу, 3 липня, був помічений на поєдинку Еліни Світоліної на Вімблдоні. Черняк, який вболівав за Світоліну, був одягнений в чорне худі з написом «I'm Ukrainian».

Нагадаємо, Еліна перемогла другу ракетку Польщі Магду Лінетт у першому раунді Вімблдонського турніру – 5:7, 7:6, 3:6.

Вихід до другого кола змагань приніс Світоліній понад 118 тис. дол. 

Путівку в третє коло Вімблдону Світоліна оскаржить у дуелі з німкенею Юле Німайєр, яка розгромила Вікторію Голубич зі Швейцарії – 6:2, 6:1.

Нагадаємо, Служба безпеки зібрала доказову базу на власника одного з найбільших алкогольних холдингів України Євгенія Черняка, який підозрюється у фінансуванні збройної агресії РФ.

За даними слідства, попри повномасштабне вторгнення, його компанії продовжили вести бізнес із країною-агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили про підозру Черняку та ще 6 топменеджерам його компаній за ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Теги: теніс Еліна Світоліна бізнес Вімблдон бізнесмен

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