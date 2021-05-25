Що українці минулого тижня шукали у Google
Топ-тема минулого тижня – Євробачення
Українців також цікавила різниця між вишиванкою і косовороткою. Серед запитуваних імен привертає увагу Тетяна Проценко. Найвідоміша радянська Мальвіна пішла з життя. Дані Google за 17 – 23.05.2021
- Евровидение 2021
- Украина Бахрейн
- Победитель Евровидения 2021
- Аталанта – Ювентус
- З днем вишиванки
- Косоворотка
- 22 мая праздник
- З днем ангела Ірини
- Maneskin
- Холостяк 11 випуск 12
Персона
- Maneskin
- Go-A
- Джеки Чан
- Роман Протасевич
- Татьяна Проценко
Фильм
- Форсаж 9
- Армия мертвецов
- Турист
- Ледяной драйв
- Гнев человеческий
Сериал
- Иванько 1 сезон
- Спасти Веру
- Клиника счастья
- Несмотря ни на что
- Пищеблок
ТВ-шоу
- Евровидение 2021
- Холостяк 2021
- Мастер Шеф. Профессионалы-3
- Супермама
- Мир наизнанку
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Джерело: блог Миколи Підвезяного
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