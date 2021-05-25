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    Думки вголос

    Що українці минулого тижня шукали у Google

    • Микола Підвезяний

      Головний редактор «Главкома»

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    Що українці минулого тижня шукали у Google

    Топ-тема минулого тижня – Євробачення

    Українців також цікавила різниця між вишиванкою і косовороткою. Серед запитуваних імен привертає увагу Тетяна Проценко. Найвідоміша радянська Мальвіна пішла з життя. Дані Google за 17 – 23.05.2021

    • Евровидение 2021
    • Украина Бахрейн
    • Победитель Евровидения 2021
    • Аталанта – Ювентус
    • З днем вишиванки
    • Косоворотка
    • 22 мая праздник
    • З днем ангела Ірини
    • Maneskin
    • Холостяк 11 випуск 12

    Персона

    • Maneskin
    • Go-A
    • Джеки Чан
    • Роман Протасевич
    • Татьяна Проценко

    Фильм

    • Форсаж 9
    • Армия мертвецов
    • Турист
    • Ледяной драйв
    • Гнев человеческий

    Сериал

    • Иванько 1 сезон
    • Спасти Веру
    • Клиника счастья
    • Несмотря ни на что
    • Пищеблок

    ТВ-шоу

    • Евровидение 2021
    • Холостяк 2021
    • Мастер Шеф. Профессионалы-3
    • Супермама
    • Мир наизнанку
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    Джерело: блог Миколи Підвезяного

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Євробачення Google Роман Протасевич
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    Що українці минулого тижня шукали у Google