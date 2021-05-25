Що українці минулого тижня шукали у Google

Топ-тема минулого тижня – Євробачення

Українців також цікавила різниця між вишиванкою і косовороткою. Серед запитуваних імен привертає увагу Тетяна Проценко. Найвідоміша радянська Мальвіна пішла з життя. Дані Google за 17 – 23.05.2021

Евровидение 2021

Украина Бахрейн

Победитель Евровидения 2021

Аталанта – Ювентус

З днем вишиванки

Косоворотка

22 мая праздник

З днем ангела Ірини

Maneskin

Холостяк 11 випуск 12

Персона

Maneskin

Go-A

Джеки Чан

Роман Протасевич

Татьяна Проценко

Фильм

Форсаж 9

Армия мертвецов

Турист

Ледяной драйв

Гнев человеческий

Сериал

Иванько 1 сезон

Спасти Веру

Клиника счастья

Несмотря ни на что

Пищеблок

ТВ-шоу

Евровидение 2021

Холостяк 2021

Мастер Шеф. Профессионалы-3

Супермама

Мир наизнанку

Джерело: блог Миколи Підвезяного

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