В окупованому Донецьку горить нафтобаза (відео)

Українські військові завдали чергового успішного удару по окупованому Донецьку

Українські захисники сьогодні вночі поцілили у нафтобазу в окупованому Донецьку. Цистерни з паливно-мастильними матеріалами горять досі. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За даними російських пропагандистів, велика пожежа сталася на нафтобазі в Будьонівському районі Донецька після обстрілу.

«Вогонь від пожежі видно у кількох районах міста – полум'я б'є на кілька десятків метрів заввишки. Горять цистерни із паливно-мастильними матеріалами», – пише ТАСС.

СтратКом ЗСУ заявляє, що «підготовка до цього концерту в Донецьку була дуже ретельною, тому і такий яскравий результат».

Водночас у СтратКомі не вказують, що саме горить, лише іронізуть, що «селітра і гуманітарка» горіли так яскраво, а «подушки і матраци» вибухали так довго і голосно, що чуло і бачило ледь не все місто».

За даними місцевих пабліків у Telegram, пожежа на нафтобазі триває досі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у ніч на 26 липня в окупованому Донецьку прогриміли вибухи, внаслідок чого виникла велика пожежа.

Також повідомлялося, що ЗСУ на початку липня атакували нафтобазу у Кіровському районі тимчасово окупованого Донецька.

Як відомо, триває 153-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються створити умови для наступу на міста Сіверськ і Соледар. Ворог вів штурмові дії на кількох напрямках на Донбасі, але зі втратами відійшов.