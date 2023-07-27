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Марина Данилюк-Ярмолаєва Журналістка

Про Мураєва. Чи будуть наслідки від підозри СБУ?

glavcom.ua
СБУ оголосила підозру екснардепу-втікачу Мураєву
фото: glavcom.ua

Хочеться дізнатись, хто дав втекти Мураєву з країни до Європи на початку війни

У підозрі СБУ є дуже цікавий абзац щодо Мураєва і звучить він так:

«За даними слідства, Мураєв використовував підконтрольний йому телеканал «Наш» для масового поширення кремлівських наративів в інформаційному просторі України.

Таким чином він цілеспрямовано використовував власний медіаресурс для маніпулювання суспільною думкою українців в інтересах РФ».

Тож цікаво, чи будуть тепер питання слідства до керівників, редакторів і ведучих телеканалу НАШ та інших промосковських телепомийок, які мало чим відрізняються від російських пропагандистів. Саме ці особи вмикали Шарія, бойовиків ЛДНР і цілодобово розповідали, що Україна повне зеро. Нині всі ці добродії працюють в ефірі єдиного телемарафону, на російськомовних телеканалах ДОМ/Freedom і отримують шикарні зарплати з українського бюджету.

Нагадаю, що про це мапет-шоу говорив Михайло Подоляк в інтерв‘ю Олегу Базару, на питання, якого лисого держава фінансує ці роти.

«Це питання вашого смаку. Ми не можемо ділити країну. Якщо людина прийняла для себе рішення, що для неї Україна понад усе – дайте їм шанс довести це дійсно. Чому ви хочете, щоб ми посадили їх у табір? Навіщо? Викинули з професії? Вони крім цього нічого не вміють, вони хочуть працювати, вони хочуть свою вину таким чином відмити, це нормально», – сказав тоді Подоляк.

Далі один зі спікерів чинної влади переконував, що ляльковий цирк Медведчука-Мураєва «внутрішньо розібрався зі своїми демонами й зробив вибір на сторону добра».

Мені дуже сподобався пасаж про вони нічого крім цього не вміють. Саме так, здорові люди продуктивного віку. Часто чоловіки цілком призовного віку.

Мені дуже цікаво, чи вийде це щось далі підозри СБУ. Чи нам показають шоу, аби менше питали, чому заступник комітету питань нацбезпеки та оборони в голубих трусах плаває з коктейлями на Мальдівах в часи війни?

А ще – я дуже хочу знати прізвище особи, яка дала втекти Мураєву з країни до Європи на початку війни.

Читайте також: СБУ оголосила підозру екснардепу-втікачу Мураєву
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: СБУ Євген Мураєв

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