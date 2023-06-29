Керівники компанії Жеваго отримали підозру за привласнення бюджетних коштів

Викрито шість посадовців компанії, які створили організоване злочинне угруповання

Зловмисникам загрожує до 12 років тюремного ув’язнення

За матеріалами СБУ повідомлено про підозру керівникам компанії Жеваго, які привласнили майже 400 млн бюджетних гривень

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Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань зібрала доказову базу на керівництво Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК), який підконтрольний підсанкційному мільярдеру Костянтину Жеваго. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Викрито шість посадовців компанії, які створили організоване злочинне угруповання. Вони налагодили схему привласнення бюджетних коштів під час видобутку та продажу корисних копалин на майже 400 млн грн.

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За даними слідства, протягом 2019-2022 років фігуранти постачали на афілійовану комерційну структуру оптові партії щебню за штучно заниженою вартістю.

Встановлено, що зловмисники продавали гірську породу, не маючи на це відповідного спецдозволу. Так, 1 тонну сировини збували «своїм компаніям» за 30-50 грн. А потім реалізовували породу вже за ринковою ціною, яка була майже в десять разів більша.

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Для реалізації оборудки її організатори вносили недостовірні відомості до звітної та фінансово-господарської документації.

Ініційована СБУ і ДБР експертиза на базі Київського науково-дослідного інституту судових експертів підтвердила факти злочинної діяльності та бюджетних збитків.

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Під час обшуків за адресами фактичного проживання, в офісах і на виробничих потужностях фігурантів виявлено документи та інші речові докази оборудки.

На підставі зібраних доказів директору ГЗК, його довіреній особі, головному бухгалтеру і начальнику відділу збуту компанії, а також екскерівнику і головбуху підконтрольної фірми, а також чинному директору повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинене організованою групою осіб);

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 12 років тюремного ув’язнення.

Раніше ДБР повідомило, що правоохоронці України просунулася в питанні повернення зі Швейцарії арештованих коштів на рахунках бізнесмена та екснардепа Костянтина Жеваго. Йдеться про понад $113 млн.

До відома, 28 грудня колишнього народного депутата України та бізнесмена Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах за запитом Державного бюро розслідувань. Згодом ЗМІ оприлюднили фото готелю, де затримали бізнесмена. 29 грудня суд у Франції ухвалив рішення про екстрадиційний арешт Жеваго.

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16 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ заявили про участь у схемі хабарництва голови Верховного суду Всеволода Князєва бізнесмена Костянтина Жеваго.