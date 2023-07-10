Клірик УПЦ МП зберігав портрет Гітлера та виправдовував Путіна (фото)
Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми
Служба безпеки викрила клірика Української православної церкви Московського патріархату у Черкаській області, який виправдовував російську збройну агресію.
У спілкуванні з парафіянами та своїми знайомими він неодноразово вихваляв вище військово-політичне керівництво РФ і особисто очільника Кремля.
Також він героїзував Кадирова та виправдовував воєнні злочини рашистів.
Як виявилося у ході розслідування, іподиякон був прихильником нацизму і водночас пропагував ідеї «поновлення» радянського союзу та закликав до захоплення рашистами всієї території України.
Під час обшуків за місцями проживання фігуранта виявлено:
- комп’ютерну техніку з матеріалами ворожої пропаганди;
- заборонену символіку та друковані видання з нацистською та комуністичною символікою.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили клірику про підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Нагадаємо, СБУ готує тяжчу підозру екснаміснику Лаври Павлу.
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