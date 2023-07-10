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Клірик УПЦ МП зберігав портрет Гітлера та виправдовував Путіна (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Клірик УПЦ МП зберігав портрет Гітлера та виправдовував Путіна (фото)
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину
фото: пресслужба СБУ

Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми

Служба безпеки викрила клірика Української православної церкви Московського патріархату у Черкаській області, який виправдовував російську збройну агресію.

У спілкуванні з парафіянами та своїми знайомими він неодноразово вихваляв вище військово-політичне керівництво РФ і особисто очільника Кремля.

Також він героїзував Кадирова та виправдовував воєнні злочини рашистів.

Як виявилося у ході розслідування, іподиякон був прихильником нацизму і водночас пропагував ідеї «поновлення» радянського союзу та закликав до захоплення рашистами всієї території України.

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Під час обшуків за місцями проживання фігуранта виявлено:

  • комп’ютерну техніку з матеріалами ворожої пропаганди;
  • заборонену символіку та друковані видання з нацистською та комуністичною символікою.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили клірику про підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, СБУ готує тяжчу підозру екснаміснику Лаври Павлу.

Теги: розслідування УПЦ МП СБУ церква

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