З 1945 у Польщі не виникає питань, хто ти, якою мовою говорити і нема лєпсів в караоке

«Субтитрування – це насильство та знущання з дітей, вони не зможуть це сприймати»

Дуже люблю, коли люди з ноткою менторського тону розказують: «а у Польщі он дубляжу нема і все з субтитрами»

Видихнули, тихо матюкнулись, усміхнулись.

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Польща після Другої світової стала монолітом і там всі говорять польською як один. Люблю такі порівняння людей, які не знають ні нашого історичного підґрунтя, ні наших сусідів.

До Другої світової на території Польщі проживало кілька етнічностей і було популярними кілька мов. Особливо процвітала німецька. Німці використали цей фактор аби 1939 року вдертися на територію сусідньої держави під приводом захисту «німецькомовних», яких утискають поляки.

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Чого це вартувало?

Руїни вщент розваленої Варшави – столиці, окремим уроком показують на всіх курсах польської мови.

6 мільйонів польських громадян, серед них 3 мільйони євреїв були вбиті.

Що можна знайти із цифр втрат?

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«Невідомо, скільки з цієї війни вийшло поранених і хворих (зокрема й психічно). Багато з них – жертви псевдомедичних експериментів, які проводилися у німецьких таборах смерті, особливо в таборі Аушвіц. Слід пам’ятати про майже три мільйони поляків, яких змусили до невільницької праці для Німеччини. Понад 130 тис. із них померло під кінець війни. Окрема тема – викрадення та германізація польських дітей. Згідно з підрахунками, так постраждало понад 200 тис. польських дітей, з яких після війни додому повернулося тільки близько 30 тис. Під час німецької окупації з рідних домівок насильно виселили сотні тисяч поляків.

У результаті війни та окупації 1939−1945 років Польща втратила близько 38% національного багатства, яку вона мала до війни.

Поляки втратили понад 40% культурного надбання. За приблизними оцінками вартість художніх творів, які німці вивезли з Польщі, сьогодні становить десятки мільярдів злотих».

Фіналізуємо. Для Польщі то був тяжкий урок. З 1945 там не виникає питань, хто ти, якою мовою говорити і нема лєпсів в караоке. Відповідно – нинішні поляки можуть собі дозволити щось показувати без субтитрів.

Коли ти лише у 1970 році підписуєш угоду щодо недоторканності західних кордонів Польщі зі своїм головним ворогом – є час подумати, хто і де твоє місце.

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То може нарешті у наших ідіотів виникне нарешті розуміння, чому поляки можуть дозволити собі польські субтитри? Вони депортували близько семи мільйонів німців до Німеччини без права оскарження такого рішення. Тепер Гданськ і Вроцлав польськомовні процвітаючі міста – і там можуть дозволити собі не дублювати щось.

І наостанок коментар українського кінопродюсера та кінодистриб’ютора Богдана Батруха:

«Ще один міф про те, що, наприклад, Польща не дублює фільми, а показує їх із субтитрами. Це неправда. Коли я буваю у Варшаві, то бачу, що всі дитячі фільми виходять у дубляжі. Субтитрування – це насильство та знущання з дітей, вони не зможуть це сприймати. Щодо фільмів для більш дорослої та сімейної аудиторії статистика така: 20 з 30 фільмів виходять у дубляжі. Всі йдуть в сторону дубляжу».