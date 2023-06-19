Головна Світ Політика
search button user button menu button

Глава Інституту національної пам’яті пояснив, що змінила війна у відносинах Польщі та України

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Глава Інституту національної пам’яті пояснив, що змінила війна у відносинах Польщі та України
В українсько-польських дипломатичних відносинах залишаються чутливі теми
фото з відкритих джерел

«У польському політикумі залишаються люди, як готові перетинати червоні лінії»

Волинська трагедія залишається чутливим моментом в українсько-польських відносинах. Попри те, що багато що змінилося у відносинах України і Польщі після початку повномасштабної війни, у польському політикумі є люди, як готові перетинати так звані «червоні лінії». Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив керівник Інституту національної пам’яті Антон Дробович.

Україна неодноразово висловлювала свою позицію щодо Волинської трагедії, стверджує Дробович. Проте зараз український Інститут національної пам'яті не бачить зацікавленості у співпраці з боку польського Інституту національної пам’яті, тому співпрацює з незалежними польськими науковцями. 

«Інструмент для обговорення проблемних питань був створений ще за результатами нашої зустрічі у Варшаві з попереднім директором, доктором Ярославом Шареком. Інструмент – це спільна комісія істориків, яка так і не запрацювала після того, як у них змінився директор. Комунікацію із доктором Навроцьким оцінив би як менш плідну у порівнянні із комунікацією за керівництва Шарека. Принаймні свою частину нашої спільної роботи ми зробили, чекаємо від колег з польського Інституту погодження, аби вийти на спільний результат. Але натомість відповіді від них ніякої не отримали. Це при тому, що на початку повномасштабної війни вони по-людськи до нас звернулися з листом, у якому написали, що всіляко готові допомагати. Нашим людям, які від війни їхали до Польщі, колеги польського Інституту були готові помогти. Це було дуже вчасно і за це їм спасибі. Але в професійному плані я бачу брак зацікавленості до історичного діалогу», – розповідає Дробович.

Свого часу українська сторона домовилися про формат українсько-польської співпраці, про створення спеціальної групи, яка по кожному воєводству, місту, селу встановлюватиме, де є місце пам’яті, понівечене вандалами і як його відновити.

«Відповідно, якщо у поляків є претензії до якихось місць пам’яті в Україні, ми готові до співпраці. Вони часто говорять про ексгумації, наприклад. Ми пропрацювали спеціальний документ, керуючись яким ця група мала діяти. Але з польського боку він не був погоджений без жодних пояснень. Тобто, грубо кажучи, ми не погодили навіть спільний з Інститутом національної пам’яті Польщі регламент роботи», – каже керівник українського Інституту національної пам’яті.

У 2022 році Київ відвідав міністр культури та національної спадщини Пйотр Глінський. Вони з міністром Олександром Ткаченком підписали меморандум, в якому також торкнулися теми пошукових робіт уже на рівні міністерств, але цей інструмент теж не запрацював.

«На рівні міністрів також була створена спільна група. І ось тижні два тому, що вселяє надію, вже обговорювалося місце і час зустрічі цієї групи з проблемних питань між двома країнами. Якщо вона зустрінеться, це буде хоч якийсь крок. До того я особисто не бачив конкретних кроків від Польщі щодо нашої взаємодії», – додав Дробович.

Та сама історія з посольством Польщі у Києві.

«Певний час тому ми отримали від них звернення. Мовляв, давайте спільно брати участь у пошукових роботах і в ексгумаціях біля Одеси, там де розкопки ведуться. Одеський муніципалітет створив спеціальну групу для пошукових робіт, до якої увійшов також консул Польщі в Одесі. Натомість у цей же час у Польщі неподалік українського цвинтаря на околицях Перемишля були проведені пошукові роботи», – наголосив Дробович.

Українці, керуючись двосторонньою угодою, зверталися до Польщі щодо інформації про результати робіт, але ніякого зрушення з їхнього боку не було.

«Виходить, що ми сприяємо і забезпечуємо участь представників польської сторони у дослідженнях, натомість самі далеко не завжди навіть отримуємо інформацію про важливі розкопки», – резюмував керівник Інституту національної пам’яті.

Нагадаємо, що нещодавно один із представників польського МЗС Лукаш Ясіна заявив, що хоче вибачень від президента Зеленського за Волинську трагедію. Посол у Польщі Василь Зварич назвав неприйнятними спроби нав’язати Україні та президенту Володимиру Зеленському те, як вони мають ставитись до ситуації з Волинською трагедією 1943 року.

Читайте також: 

Теги: Польща Волинська трагедія Україна Антон Дробович

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тилігульська вітроелектростанція після завершення будівництва може стати найбільшою наземною вітроелектростанцією у Східній Європі
Завдяки ДТЕК Ахметова у 2022 році Україна побудувала більше наземних вітрових турбін, ніж Англія – The Guardian
30 травня, 14:33
Даша Астаф'єва обирає перевірені практики, щоб зберегти фігуру
Астаф’єва розповіла, як опановує йогу
3 червня, 11:00
За добу ЗСУ відбили понад 40 ворожих атак
Окупанти активізувалися на чотирьох напрямках і вдарили по Україні ракетами – Генштаб
9 червня, 06:48
Оля Полякова обурилася, що волонтери самотужки дбають про постраждалих
Полякова засміяла українців, які змушують купувати волонтерів човни для евакуації
11 червня, 17:30
Після перемоги у війні з Росією українців чекає багато роботи всередині держави
«Ви маєте виграти війну і мир». Експосол США звернувся до українців
23 травня, 15:31
Дмитро Кулеба та очільник МЗС Руанди Вінсент Бірута
Україна відкриє посольство в Руанді – Кулеба
26 травня, 02:25
Росіяни готують імітацію удару по ЗАЕС: розвідка розкрила деталі провокації
Росіяни готують імітацію удару по ЗАЕС: розвідка розкрила деталі провокації
26 травня, 21:12
Дошка Булгакова залита фарбою
У Києві невідомі облили червоною фарбою дошку на честь українофоба Булгакова (фото)
29 травня, 04:32
Члени охорони президента ПАР вирішили добровільно залишитися на борту літака у Польщі
Польща затримала літак із охороною президента ПАР: причина
16 червня, 16:34

Політика

Навальний розпочинає президентську кампанію
Навальний розпочинає президентську кампанію
Глава Інституту національної пам’яті пояснив, що змінила війна у відносинах Польщі та України
Глава Інституту національної пам’яті пояснив, що змінила війна у відносинах Польщі та України
РФ поставила пам’ятник буксиру «Василь Бех», який так і не визнала втраченим
РФ поставила пам’ятник буксиру «Василь Бех», який так і не визнала втраченим
Росія продовжує отримувати японські напівпровідники попри санкції
Росія продовжує отримувати японські напівпровідники попри санкції
Виробник F-16 готовий навчати українських пілотів
Виробник F-16 готовий навчати українських пілотів
Суд Молдови визнав неконституційною проросійську партію «Шор»
Суд Молдови визнав неконституційною проросійську партію «Шор»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
156K
Росія вже оголосила перемогу в війні. Що це означає
62K
ЗСУ, можливо, призупиняють контрнаступ. ISW пояснив причину
49K
Путін не прийняв «мирний план» африканських лідерів щодо України
32K
У Дніпрі СБУ «накрила» групу з десятків поліцейських – ЗМІ
30K
Українські прикордонники переслідували нелегалів і випадково зайшли до Румунії – ЗМІ
14K
У Запоріжжі прогриміли вибухи

Новини

Путін скиглить, що Порошенко з партнерами «водили його за носа»
17 червня, 18:44
Знищення «Алігатора» і 20 ворожих баз: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
17 червня, 06:43
Антикорупційна рада при Міноборони: на організацію чиниться тиск із залученням Шарія і Рабіновича
16 червня, 19:39
Нічна атака на південь: Генштаб повідомив про кількість збитих «Шахедів»
16 червня, 06:47
На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
15 червня, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
14 червня, 06:50

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту