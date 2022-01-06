Хто така суддя Віта Бортницька, яка ухвалила арештувати майно Порошенка?

Перше – «Суддя Майдану», яка ухвалила взяти під варту людину з інвалідністю за участь в Революції Гідності.

Друге – Суддя, яка розглядала питання про обрання запобіжного заходу народному депутату Віктору Медведчуку. Бачимо, що так розглянула, що Медведчук ніжитися на домашньому арешті, а його заправки Glusko оформлюють на якогось грека, щоб обійти санкції.

Третє – Віта Бортницька фігурує у справах Гео Лероса. Зокрема, 29 грудня відмовила йому у зміні запобіжного заходу, щоби той міг з’їздити ди 94-річного діда. Так, Банкова і Зеленський мстять за той самий палець.

Чотири – Саме Бортницька В.В. відхиляла клопотання захисту Андрія Антоненка про зміну запобіжного заходу. І Ріф продовжував лишатися за ґратами.

І п’яте – Вишня на варенику з бринзою. Кандидатську та дуже цікаву тему «Спрощений порядок видачі осіб з України» Віта Бортницька захищала у Олега Татарова, він був її науковим керівником. А отже, це дуже залежна людинка в плані успішного успіху.

По-моєму, Зеленський виростив собі нового суддю Кірєєва чи Оксану Царевич. Один почерк просто.

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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