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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Путін послав Китай. Російський диктатор втрачає терпець

glavcom.ua
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«Путін боїться, що його можуть змусити сідати за стіл переговорів»
фото з відкритих джерел

Ситуація стає складнішою для України

В Ханоі Путін розговорився і вдруге за тиждень (перший раз перед форумом у Швейцарії) чітко проартикулював, що ні на які мирні плани, крім власних ультиматумів, не піде. Я вже писав раніше, що головний реципієнт першої  заяви – Китай. Путін боїться, що його можуть змусити сідати за стіл переговорів. І змусити його, теоретично, може лише товариш Сі. Зараз він повторив це вдруге.

Передумови

1. Путін може зараз послати Китай, бо він закупив достатньо обладнання для продовження війни. І при цьому, він свято вірить, що Китай не зможе відмовитися від його нафти.

2. Візит в КНДР – це крім всього іншого, демонстрація Заходу, що він може посилати всю стару систему світопорядку і йому за це нічого не буде. Але, посилаючи Китай, він демонструє Заходу, що також він може розвернутися на 180 градусів від Китаю, якщо його покличуть на переговори. І головне, він може ніби-то стати гарантом недоторканності для ще десятка країн.

3. Все вищесказане говорить, що Путін реально знаходиться в складному психологічному стані на фоні тотальної перемоги над власними елітами і, як мені здається, на фоні того, що в нього реально здають нерви (він не звик так довго чекати).

Перспективи

1. Путін з якихось причин (я вважаю, перш за все психологічних чи навіть психіатричних) втрачає терпець і хоче прискорити процеси. Але будучи по своїй натурі боягузом, він весь час залишає собі крок до відступу. Існує висока вірогідність, що ми зараз увійдемо в фазу підняття ставок. Правда, в нього нема цих ставок. Точніше є дві: тотальна мобілізація і ядерна зброя. Обох цих опцій він боїться, але сам себе до них підштовхує, заганяючи себе в ситуацію, коли він сам не матиме варіантів крім найгірших.

2. Розрахунок Путіна полягає в тому, що хтось один: або американці або китайці перші прийдуть його «заспокоювати» і тут він почне торгуватися з ними і знову всіх переможе.

Висновок

Ситуація стає складнішою для нас, бо вмішався фактор реального психологічного зриву Путіна. Сподіваюся, це не залишиться непоміченим в головних столицях.

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Джерело
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Теги: війна Китай путін

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