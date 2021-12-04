  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Денис Казанський
рус
    Думки вголос

    Бойовики «ДНР» оголосили в розшук ката «Ізоляції» «Палича», якого арештувала Україна

    Куликовського ДНР звинувачує у &laquo;державній зраді&raquo; - Бойовики «ДНР» оголосили в розшук ката «Ізоляції» «Палича», якого арештувала Україна
    Куликовського ДНР звинувачує у «державній зраді»

    Поки садист перебував у Донецьку, тортури та вбивство, скоєне 6 років тому, нікого не хвилювали

    Мовою оригіналу

    А вот это настоящая сенсация! Боевики ДНР объявили в розыск главного изувера «Изоляции» Дениса Куликовского по кличке Палыч.

    Его обвиняют в «государственной измене», нанесении травм и увечий заключенным, а также в убийстве, совершенном еще в 2015 году.

    Характерно, что произошло это только после того, как Палыча арестовали в Украине, и он сам стал давать признательные показания о своих «подвигах». Пока садист находился в Донецке, пытки и убийство, совершенное 6 лет назад, никого не волновали.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Бойовики «ДНР» оголосили в розшук ката «Ізоляції» «Палича», якого арештувала Україна
    Бойовики «ДНР» оголосили в розшук ката «Ізоляції» «Палича», якого арештувала Україна

    Очень важно, что в тексте мы видим отсылку к показаниям свидетелей Бражникова и Асеева – бывших узников «Изоляции». Таким образом, показания пленного украинского журналиста Станислава Асеева, написавшего об ужасах «Изоляции» целую книгу «Светлый путь», сами же боевики официально признали правдивыми. Ранее рассказы Асеева они объявляли «клеветой на республику» и «украинской пропагандой».

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: бойовики на Донбасі Донбас ДНР вбивство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Віктор Трегубов
    Віктор Трегубов

    Журналіст

    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Народний депутат 8 скликання

    Борислав Береза
    Борислав Береза

    Народний депутат 8 скликання

    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Бойовики «ДНР» оголосили в розшук ката «Ізоляції» «Палича», якого арештувала Україна