Бойовики «ДНР» оголосили в розшук ката «Ізоляції» «Палича», якого арештувала Україна

Поки садист перебував у Донецьку, тортури та вбивство, скоєне 6 років тому, нікого не хвилювали

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А вот это настоящая сенсация! Боевики ДНР объявили в розыск главного изувера «Изоляции» Дениса Куликовского по кличке Палыч.

Его обвиняют в «государственной измене», нанесении травм и увечий заключенным, а также в убийстве, совершенном еще в 2015 году.

Характерно, что произошло это только после того, как Палыча арестовали в Украине, и он сам стал давать признательные показания о своих «подвигах». Пока садист находился в Донецке, пытки и убийство, совершенное 6 лет назад, никого не волновали.

Очень важно, что в тексте мы видим отсылку к показаниям свидетелей Бражникова и Асеева – бывших узников «Изоляции». Таким образом, показания пленного украинского журналиста Станислава Асеева, написавшего об ужасах «Изоляции» целую книгу «Светлый путь», сами же боевики официально признали правдивыми. Ранее рассказы Асеева они объявляли «клеветой на республику» и «украинской пропагандой».

Джерело: блог Дениса Казанського

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