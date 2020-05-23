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    Думки вголос

    Куди зникли гроші, виділені на реконструкцію Голосіївського парку?

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    У 2009 році Голосіївську РДА, яка була замовнико<span class="text_exposed_show">м робіт і має нести за це відповідальність, очолював Сергій Садовий</span> - Куди зникли гроші, виділені на реконструкцію Голосіївського парку?
    У 2009 році Голосіївську РДА, яка була замовником робіт і має нести за це відповідальність, очолював Сергій Садовий

    За 11 років змінилося вже три президенти, а винних так і не змогли покарати...

    У 2009 році в Голосіївському парку мали побудувати очисні споруди, щоб запобігти потраплянню бруду в Оріхуватські озера. Кошти витратили, але очисних споруд не має до сьогодні. Сталося неймовірне - гроші розкрали.

    Розслідування тривало 2 роки, суд триває вже 9 років, і не завершився досі. Обвинувачені на нього просто не приходять. 11 років тягнеться ця історія, змінилося вже три президенти, а винних так і не змогли покарати...

    У 2009 році Голосіївську РДА, яка була замовником робіт і має нести за це відповідальність, очолював Сергій Садовий. А тепер здогадайтеся, хто очолює її зараз. Бінго! Той самий пан Садовий. Його кілька днів тому своїм розпорядженням знову призначив головою РДА президент Володимир Зеленський.

    Оскільки голів РДА в нас призначає особисто гарант, списати це призначення на когось іншого неможливо.

    Отже, хочеться запитати пана президента, Сергій Садовий - це нове обличчя, професіонал чи технократ? А то я вже заплутався.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Київ корупція в Україні Володимир Зеленський
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