Куди зникли гроші, виділені на реконструкцію Голосіївського парку?

У 2009 році Голосіївську РДА, яка була замовнико м робіт і має нести за це відповідальність, очолював Сергій Садовий

За 11 років змінилося вже три президенти, а винних так і не змогли покарати...

У 2009 році в Голосіївському парку мали побудувати очисні споруди, щоб запобігти потраплянню бруду в Оріхуватські озера. Кошти витратили, але очисних споруд не має до сьогодні. Сталося неймовірне - гроші розкрали.

Розслідування тривало 2 роки, суд триває вже 9 років, і не завершився досі. Обвинувачені на нього просто не приходять. 11 років тягнеться ця історія, змінилося вже три президенти, а винних так і не змогли покарати...

У 2009 році Голосіївську РДА, яка була замовником робіт і має нести за це відповідальність, очолював Сергій Садовий. А тепер здогадайтеся, хто очолює її зараз. Бінго! Той самий пан Садовий. Його кілька днів тому своїм розпорядженням знову призначив головою РДА президент Володимир Зеленський.

Оскільки голів РДА в нас призначає особисто гарант, списати це призначення на когось іншого неможливо. Отже, хочеться запитати пана президента, Сергій Садовий - це нове обличчя, професіонал чи технократ? А то я вже заплутався.

Джерело: блог Дениса Казанського

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