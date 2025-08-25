Головна Світ Політика
Кінець дружби? Росія передала Ізраїлю дані про ППО Ірану

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Кінець дружби? Росія передала Ізраїлю дані про ППО Ірану
Росія проігнорувала прохання Ірану під час війни
фото із відкритих джерел

Іран звинуватив Росію у допомозі Ізраїлю і назвав союз із Путіним «некорисним»

Росія надала Ізраїлю інформацію про розташування іранських центрів протиповітряної оборони (ППО) під час 12-денної ірано-ізраїльської війни у червні 2025 року. Про це заявив член Ради з визначення політичної доцільності Ірану Сейєд Мохаммад Садр, повідомляє «Главком» з посиланням на телеканал Al Arabiya.

За словами чиновника, цей конфлікт «довів марність стратегічного союзу з Москвою». Він навів приклад, що Росія лише висловила невдоволення діями Ізраїлю, обмежившись усною підтримкою Ірану та засудженням атак. При цьому Кремль не надав суттєвої допомоги Тегерану, попри прохання щодо нових систем ППО та допомоги у відновленні ядерної енергетики.

Під час цієї війни ізраїльська авіація майже повністю придушила іранські сили ППО та отримала контроль над небом у центральній частині країни. Це дозволило Ізраїлю завдати удари по ключових ядерних об'єктах Ісламської республіки.

Зазначається, що ще у 2024 році Ізраїль у відповідь на іранські ракетні обстріли знищив усі російські комплекси С-300 на території Ірану. А обіцяні Москвою новіші комплекси С-400 так і не були доставлені.

Нагадаємо, що в січні 2025 року Володимир Путін і президент Ірану Масуд Пезешкіан підписали договір про стратегічне партнерство, що передбачав, зокрема, зміцнення військового співробітництва.

До слова, Іран координує зусилля з Росією та Китаєм, щоб не допустити поновлення санкцій з боку європейських країн у разі відновлення своєї ядерної програми. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі.

