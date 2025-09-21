Кремль заявив про готовність Путіна до переговорів

Пєсков припустив, що під час візиту до Лондона Дональду Трампу «багато розповідали» про плани тиску на Росію

Пєсков: Путін «відкритий до переговорів» і розраховує на Трампа

Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін нібито залишається «відкритим до мирного врегулювання» ситуації в Україні шляхом переговорів. За словами Пєскова, Путін розраховує на продовження роботи зі США в цьому питанні, зокрема з президентом Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Пєсков припустив, що під час візиту до Лондона Дональду Трампу «багато розповідали» про плани тиску на Росію, що, на його думку, «не сприяє врегулюванню».

Прес-секретар наголосив, що Путін «цінує конструктивні відносини», які склалися у нього з Трампом, та можливість відкрито обговорювати гострі проблеми. Він заявив, що обидва лідери зберігають зацікавленість у переведенні «всієї української історії в русло мирного врегулювання».

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін зрозумів, що військова ескалація є найкращим способом змусити Україну піти на переговори на його умовах, а президент США Дональд Трамп навряд чи зробить щось серйозне, аби зміцнити оборону Києва. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Як заявили джерела видання, Путін і далі буде продовжувати завдавати ударів по енергетичній та іншій інфраструктурі України. За їхніми словами, перемовини між Путіним і Трампом на Алясці переконали президента РФ, що американський лідер не зацікавлений у втручанні у конфлікт.

Як відомо, 19 серпня президент США Дональд Трамп подзвонив Путіну після переговорів з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським. Трамп зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним. Росія почала заявляти про ретельну підготовку зустрічі, не надаючи жодних подробиць. Однак окрім заяв російської сторони процес не просунувся: Кремль почав відтягувати зустріч.

Згодом російський диктатор сказав, що вважає Москву «найкращим місцем» для зустрічі із президентом України. Тоді Зеленський прокоментував пропозицію зустрітися в Москві. За словами українського президента, Путін запросив його до Москви, оскільки знав, що цього ніколи не станеться.

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для Sky News розповів про свої переговори з президентом США Дональдом Трампом. Зеленський пояснив, чому Трамп наполягає на двосторонньому форматі зустрічі лідерів України та Росії.

До слова, секретар РНБО розповів, що Україна та Росія наразі ведуть перемовини лише з гуманітарних питань. Вони стосуються звільнення військовополонених.