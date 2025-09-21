Головна Світ Політика
Кремль заявив про готовність Путіна до переговорів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Кремль заявив про готовність Путіна до переговорів
Пєсков припустив, що під час візиту до Лондона Дональду Трампу «багато розповідали» про плани тиску на Росію
Пєсков: Путін «відкритий до переговорів» і розраховує на Трампа

Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін нібито залишається «відкритим до мирного врегулювання» ситуації в Україні шляхом переговорів. За словами Пєскова, Путін розраховує на продовження роботи зі США в цьому питанні, зокрема з президентом Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Пєсков припустив, що під час візиту до Лондона Дональду Трампу «багато розповідали» про плани тиску на Росію, що, на його думку, «не сприяє врегулюванню».

Прес-секретар наголосив, що Путін «цінує конструктивні відносини», які склалися у нього з Трампом, та можливість відкрито обговорювати гострі проблеми. Він заявив, що обидва лідери зберігають зацікавленість у переведенні «всієї української історії в русло мирного врегулювання».

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін зрозумів, що військова ескалація є найкращим способом змусити Україну піти на переговори на його умовах, а президент США Дональд Трамп навряд чи зробить щось серйозне, аби зміцнити оборону Києва. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Як заявили джерела видання, Путін і далі буде продовжувати завдавати ударів по енергетичній та іншій інфраструктурі України. За їхніми словами, перемовини між Путіним і Трампом на Алясці переконали президента РФ, що американський лідер не зацікавлений у втручанні у конфлікт.

Як відомо, 19 серпня президент США Дональд Трамп подзвонив Путіну після переговорів з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським. Трамп зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним. Росія почала заявляти про ретельну підготовку зустрічі, не надаючи жодних подробиць. Однак окрім заяв російської сторони процес не просунувся: Кремль почав відтягувати зустріч.

Згодом російський диктатор сказав, що вважає Москву «найкращим місцем» для зустрічі із президентом України. Тоді Зеленський прокоментував пропозицію зустрітися в Москві. За словами українського президента, Путін запросив його до Москви, оскільки знав, що цього ніколи не станеться.

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для Sky News розповів про свої переговори з президентом США Дональдом Трампом. Зеленський пояснив, чому Трамп наполягає на двосторонньому форматі зустрічі лідерів України та Росії.

До слова, секретар РНБО розповів, що Україна та Росія наразі ведуть перемовини лише з гуманітарних питань. Вони стосуються звільнення військовополонених.

