Координаційний штаб: ФСБ полює за родинами полонених

Представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими попередили, що російські спецслужби активно полюють на родини полонених та зниклих безвісти українських військових. За словами психологині ЗСУ Олени Сек, російські агенти, що видають себе за співчутливих осіб, використовують родичів для збору розвідувальної інформації та проведення інформаційно-психологічних операцій (ІПСО). Про це Олена Сек повідомила в інтерв’ю «Главкому».

Російські контактери випитують інформацію про підрозділи, озброєння та проблеми на фронті. «Здавалося б, точкова і, можливо, незначна інформація, але це поживний ґрунт для майстрів OSINT, адже зібравши дуже великий обсяг інформації та проаналізувавши її, можна зробити висновки військового характеру», – коментує Олена Сек.

Якщо початкове спілкування може бути ввічливим, то згодом воно переходить у брутальний шантаж: від родичів вимагають сфотографувати об'єкти або виконати інші завдання в обмін на обіцянки полегшити умови утримання полоненого чи надати інформацію про його місце перебування.

Через недовіру до українських інституцій або надію на порятунок близької людини, деякі громадяни свідомо вступають у цю взаємодію, що, як застерігає Олена Сек, може призвести до вкрай неприємних наслідків. Як приклад вона навела випадок, коли батько військового передав росіянам пакет документів сина, повіривши фейковій інформації про його полон. Згодом виявилося, що син був живий, але через цей інцидент втратив кар'єру.

Крім збору розвідданих, ФСБ активно використовує родини полонених для ІПСО. Маніпуляції та психологічний тиск доводять людей до емоційної кризи, змушуючи їх транслювати вигідні росіянам наративи, які дискредитують ЗСУ. Одним із таких наративів, що з'явився ще у 2015-2016 роках, є твердження, що Україна нібито не хоче забирати своїх полеглих і полонених.

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко додав, що родичів, які змушено погодилися на співпрацю, часто використовують як «одноразових агентів». На відміну від завербованих за гроші, цим людям не потрібно платити, оскільки вони віддані ідеї повернути своїх близьких. Це робить їхньою «безкоштовною здобиччю» для російських спецслужб.

