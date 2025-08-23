Головна Світ Соціум
Паливна криза Росії: порожні заправки від окупованого Криму до Курильських островів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Паливна криза Росії: порожні заправки від окупованого Криму до Курильських островів
Російські пропагандистські ЗМІ підтверджують, що з початку серпня Росія втратила приблизно 13% своїх потужностей з переробки нафти
колаж: glavcom.ua

У Росії ввели обмеження на продаж пального

У Росії продовжує загострюватися паливна криза. Регіони один за одним запроваджують обмеження на продаж бензину, а влада змушена терміново закуповувати пальне у Білорусі. Мешканці окупованого Криму також почали публікувати відео з пустими заправками та відсутністю палива у великих містах півострова.  Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцевих мешканців та Службі зовнішньої розвідки України.

Як повідомили у СЗРУ, дефіцит бензину після тимчасово окупованого Криму, Забайкалля та Примор’я дістався й Курильських островів. З 20 серпня там ввели обмеження на продаж пального – не більше 10 літрів на людину. У пріоритеті залишаються спецслужби, екстрені служби та підприємства.

Ці заходи стали ще одним підтвердженням, що паливна криза стрімко поглиблюється. У соцмережах також повідомляють про відсутність палива на заправках в окупованому Криму та інших російських регіонах.

Російські пропагандистські ЗМІ підтверджують, що з початку серпня Росія втратила приблизно 13% своїх потужностей з переробки нафти. Це сталося після того, як українські безпілотники вразили щонайменше сім нафтопереробних заводів у РФ, змусивши чотири з них повністю закритися.

Про проблеми з постачанням палива водії Приморського краю почали повідомляти ще на початку серпня, і з того часу дефіцит лише загострився.

Нагадаємо, у Ростовській області триває пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі. Станом на ранок 23 серпня, вогонь перекинувся на новий резервуар. Пожежа розпочалася внаслідок атаки дронів 21 серпня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Повідомляється, що в ніч на 21 серпня жителі Ростова почули вибухи, що пролунали в районі НПЗ. Згодом місцеві пабліки поширили кадри з місця події, на яких було видно масштабну пожежу на території підприємства.

Теги: нафта росія Крим окупація заправка

