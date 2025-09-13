Головна Світ Політика
Після атаки РФ на Польщу США пообіцяли захищати «кожен дюйм» території НАТО

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Після атаки РФ на Польщу США пообіцяли захищати «кожен дюйм» території НАТО
Дороті Ші заявила, що порушення повітряного простору країни-союзника свідчить про неповагу РФ до США
фото з відкритих джерел

Виконувачка обов’язків постійного представника США при ООН Дороті Ші наголосила, що США підтримує своїх союзників

Сполучені Штати Америки готові захищати територію НАТО після того, як Польща збила російські дрони, що порушили її повітряний простір. Про це заявила виконувачка обов’язків постійного представника США при ООН Дороті Ші, повідомляє «Главком» із посиланням на Державний департамент США.

Дороті Ші підкреслила, що Вашингтон «захищатиме кожен дюйм території НАТО» та підтримує своїх союзників. Вона зазначила, що агресивна кампанія Росії проти України призвела до численних жертв і руйнувань, а порушення повітряного простору країни-союзника свідчить про повну неповагу до мирних зусиль Сполучених Штатів.

«Війна між Росією і Україною має припинитися. Ми не можемо допустити, щоб вона переросла в ширший конфлікт. Росія повинна продемонструвати свою серйозність, зробивши негайні, конкретні кроки до миру», – заявила Ші.

Ця заява прозвучала на тлі обговорень можливого розширення конфлікту, яке може виникнути через дії Росії біля кордонів країн НАТО.

Як відомо, на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький заявив, що вторгнення російських дронів у повітряний простір країни було навмисним. Він наголосив, що це безпрецедентне порушення суверенітету, і що Варшава вперше скликала засідання, щоб привернути увагу до цієї ситуації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Укрінформ.

Босацький чітко зазначив, що польська влада знає, що це не була помилка. Він повідомив, що польські військові разом із союзниками з Нідерландів, Німеччини та Італії діяли рішуче, знищивши безпілотники. 

Нагадаємо, НАТО готує військові та політичні заходи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Військова відповідь буде координуватися Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексусом Грінкевичем. Командування наразі оцінює ситуацію, щоб визначити, які ресурси необхідні для посилення східного флангу Альянсу.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відкидає всі маніпуляції та дезінформацію у ЗМІ про те, що до атаки дронів причетна Україна. За його словами, відповідальність лежить на Російській Федерації.

