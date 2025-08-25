Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп повідомив, що США і РФ обговорюють обмеження ядерної зброї

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Трамп повідомив, що США і РФ обговорюють обмеження ядерної зброї
«Тюльпан» призначений для знищення найбільш укріплених фортифікаційних споруд, здатен вести вогонь тактичними ядерними боєприпасами надмалої потужності
фото: Міноборони РФ

Путін та Трамп на Алясці обговорювали ядерну зброю

США ведуть переговори з Росією щодо скорочення ядерної зброї. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами, передає «Главком».

«Ракети, ядерна зброя – ми (з РФ, – «Главком») говоримо про багато різних речей. Ми говоримо про обмеження ядерної зброї, ми залучимо до цього Китай. У нас її найбільше, у Росії – друге місце, а у Китаю – третє, але Китай значно відстає, але через п'ять років він нас наздожене», – сказав Трамп.

Також президент США прокоментував поїздку російського диктатора Володимира Путіна на Аляску: «Це був дуже успішний день щодо інших речей. Ми також говорили про ракети, ядерну зброю, багато різних речей».

Як повідомлялося, керівник російської державної ядерної корпорації «Росатом» Олексій Ліхачов заявив, що ядерний щит Росії має бути посилений у найближчі роки. Він обґрунтував це «колосальними загрозами», з якими стикається ядерна держава у світі.

Також поряд із масштабним нарощуванням звичайної військової потужності, Китай розпочав швидке збільшення розмірів та можливостей своїх ядерних сил. За даними американського «Бюлетеня атомних вчених», Китай розширює та модернізує свої арсенали ядерної зброї швидше, ніж будь-яка інша ядерна держава, і накопичив уже близько 600 боєголовок.

Читайте також:

Теги: росія США Дональд Трамп ядерна зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нова-стара казка російської пропаганди
«Красотка из Лисичанска». Як російська пропаганда створювала нову Зою Космодем'янську
4 серпня, 18:25
Трамп: Мене обурює те, що робить Росія. Це огидно. Це війна Байдена, не моя. Але я сказав, що коли прийду до влади, намагатимусь усе це зупинити
«Мене обурює те, що робить Росія»: Трамп збирається запровадити санкції проти Росії
1 серпня, 01:16
Загалом союзники мають намір надати Україні зброї на суму до $10 млрд
Reuters: США і НАТО розробляють схему фінансування постачання зброї Україні
2 серпня, 00:22
Бертанс є гравцем клубу «Дубай»
Латвійський баскетболіст відмовився грати у турнірі з російськими командами
30 липня, 15:00
Литва надіслала листа із закликом до «негайних заходів щодо посилення можливостей протиповітряної оборони в Литві»
Литва запросила у генсека НАТО допомогу через російські дрони
5 серпня, 19:18
Президент прокоментував майбутню зустріч Трампа з Путіним
Президент прокоментував майбутню зустріч Трампа з Путіним
12 серпня, 16:52
Будівлю порохового цеху повністю зруйновано
У Рязанській області через вибух зруйновано цех порохового заводу: є загиблі (відео)
15 серпня, 12:50
Зеленський прибув у Білий дім (фото)
Зеленський прибув у Білий дім (фото)
18 серпня, 20:19
На Покровському напрямку було знищено «на 90%, майже на 100%» окупантів, які просочилися через українські лінії
Ситуація на фронті. Зеленський повідомив гарні новини з покровського напрямку та Луганщини
21 серпня, 10:05

Політика

Президент США зробив заяву про гарантії безпеки для України
Президент США зробив заяву про гарантії безпеки для України
Трамп повідомив, що США і РФ обговорюють обмеження ядерної зброї
Трамп повідомив, що США і РФ обговорюють обмеження ядерної зброї
Кінець дружби? Росія передала Ізраїлю дані про ППО Ірану
Кінець дружби? Росія передала Ізраїлю дані про ППО Ірану
Трамп пояснив, чому Путін не хоче зустрічатися з Зеленським
Трамп пояснив, чому Путін не хоче зустрічатися з Зеленським
Трамп: війна в Україні виявилася «великим конфліктом особистостей»
Трамп: війна в Україні виявилася «великим конфліктом особистостей»
Лукашенко лякає Захід «Орєшніком»: військовий аналітик пояснив, чи з’являться російські ракети в Білорусі
Лукашенко лякає Захід «Орєшніком»: військовий аналітик пояснив, чи з’являться російські ракети в Білорусі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2025
24K
«Псяча мова». Олімпійська чемпіонка Подкопаєва розповіла про ставлення до російської
7433
Прогноз магнітних бур на 25-27 серпня: якою буде сонячна активність
6115
Втрати ворога станом на 25 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
3520
Російський спортсмен зник безвісти під час запливу в Босфорі

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
Сьогодні, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
Вчора, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
Вчора, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua