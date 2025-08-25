Трамп повідомив, що США і РФ обговорюють обмеження ядерної зброї

Путін та Трамп на Алясці обговорювали ядерну зброю

США ведуть переговори з Росією щодо скорочення ядерної зброї. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами, передає «Главком».

«Ракети, ядерна зброя – ми (з РФ, – «Главком») говоримо про багато різних речей. Ми говоримо про обмеження ядерної зброї, ми залучимо до цього Китай. У нас її найбільше, у Росії – друге місце, а у Китаю – третє, але Китай значно відстає, але через п'ять років він нас наздожене», – сказав Трамп.

Також президент США прокоментував поїздку російського диктатора Володимира Путіна на Аляску: «Це був дуже успішний день щодо інших речей. Ми також говорили про ракети, ядерну зброю, багато різних речей».

Як повідомлялося, керівник російської державної ядерної корпорації «Росатом» Олексій Ліхачов заявив, що ядерний щит Росії має бути посилений у найближчі роки. Він обґрунтував це «колосальними загрозами», з якими стикається ядерна держава у світі.

Також поряд із масштабним нарощуванням звичайної військової потужності, Китай розпочав швидке збільшення розмірів та можливостей своїх ядерних сил. За даними американського «Бюлетеня атомних вчених», Китай розширює та модернізує свої арсенали ядерної зброї швидше, ніж будь-яка інша ядерна держава, і накопичив уже близько 600 боєголовок.