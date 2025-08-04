«Красотка из Лисичанска». Як російська пропаганда створювала нову Зою Космодем'янську

Черговий кейс, який можна розбирати у підручниках

Сучасна російська пропаганда дозволяє нам зрозуміти, як створювалися пропагандистські міфи радянського минулого. На прикладі роботи сучасних пропагандистів ми у деталях можемо бачити, як виникали усі ці історії про піонерів-героїв, Зіну Портнову, Зою Космодемʼянську та Молоду гвардію.

Ось черговий кейс, який можна розбирати у підручниках. Російський пропагандист Александр Малькевич написав книгу «Красотка из Лисичанска», в якій описується повністю брехлива історія, вигадана пропагандистами ще у 2014 році.

Тоді російські помийки типа «Антимайдану» та «Анна Ньюз» поширили фейк про те, що у Лисичанську місцеві підлітки нібито створили організацію «Юная Самооборона» для боротьби з ЗСУ, 2 дні обороняли місто і майже всі загинули у нерівному бою. Серед них нібито була 16-ти річна Вікторія Ляхова, яка з гранатами кинулася під танк. І ось тепер про неї випустив книгу російський пропагандист.

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Будь-якій нормальній людині одразу було зрозуміло, що це дічь. Фейк швидко викрили. Бо в якості фото Вікторії Ляхової з Лисичанська поширювали фотку іншої дівчини з Краснодара.

Та і взагалі повірити в те, що 72 дитини сформували батальйон та дві доби обороняли Лисичанськ від ЗСУ, міг тільки розумово відсталий. Та ось тепер російська пропаганда згадала цей старий вкид та почала всерйоз знову його розкручувати.

І якщо навіть зараз, коли все можна легко перевірити за допомогою інтернету, створюють такі міфи, можна уявити скільки правди в усіх тих історіях про молодогвардійців та Зіну Портнову, які основані просто на якихось усних свідченнях або записах ось таких Малькевичів.