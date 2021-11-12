Колесніков, партія якого ділила українців на три сорти, тепер розповідає, як зшивати країну

У 2004 році Колесніков пропонував створити «нову українську південно-східну державу у формі федеративної республіки»

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Так выглядит эталонное лицемерие. Борис Колесников пишет в Фейсбуке, что всегда был против раскола страны, а вот якобы проклятые фашисты из «Нашей Украины» разжигали ненависть к Донбассу и хотели развалить государство.

Напоминаю, что именно политическая сила Колесникова в 2004 году придумала делить украинцев на 3 сорта и запустила на ТВ откровенно преступную рекламу. А когда Янукович проиграл выборы – Колесников и компания попытались поделить страну уже не на картинках, а по-настоящему.

На сходке в Северодонецке, где Колесников с трибуны предлагал создание «нового украинского юго-восточногогосударства в форме федеративной республики» со столицей в Харькове.

Подробно об этом мы писали в книге «Як Україна втрачала Донбас». Как раз для того, чтобы «подвиги» таких деятелей не забывались и остались в истории.

И вот человек, который 17 лет назад пытался разорвать свою страну, теперь менторским тоном рассказывает другим, как там надо или не надо «сшивать Украину». Хуцпа в чистом виде.

Джерело: блог Дениса Казанського

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