Головна Думки вголос Денис Казанський
search button user button menu button
Денис Казанський Журналіст

Коли закінчиться війна? Три вирішальні чинники

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Що насправді зупинить війну
фото: depositphotos.com

Чому війна не завершиться скоро

Коли закінчиться війна? Тема закінчення війни в Україні знову відходить на другий план. Після певних надій на якусь домовленість стало ясно, що ніякого припинення вогню в осяжному майбутньому не буде.

А коли буде? На мій суб'єктивний погляд, виходячи з того, що я бачу, постійно спостерігаючи за російським порядком денним, є три вирішальні чинники, які вплинуть на закінчення війни.

  1. Смерть чи усунення від влади Владіміра Путіна.
  2. Вичерпання Росією ресурсів для ведення війни.
  3. Повальна втома російського суспільства та розчарування росіян у самій ідеї захоплення України.

Розберемо кожен із цих факторів окремо.

• 1 •

Я переконаний, що Владімір Путін є параноїдальним психопатом, зацикленим на ідеї знищення української державності у тому чи іншому вигляді. Це видно з багатьох ознак, які можна розібрати в окремому пості. Але, думаю, багато хто зі мною погодиться. У Путіна до України особливе ставлення, жодна інша держава не викликає у нього бажання цитувати якісь договори 400-річної давності та згадувати половців.

Війна з Україною – насамперед його особиста примха. Він продовжуватиме її поки зможе. Не стане Путіна – війна зупиниться з ймовірністю 99%.

Але скільки він ще пробуде при владі, не знає ніхто. Можливо, він завтра крякне, а може, ще 15 років сидітиме в бункері, пускаючи слину на документи. Прогнозувати це неможливо.

• 2 •

«Хотєлкі» Путіна впираються у ресурси для продовження війни. До атаки Трампа на Іран тут було видно певний просвіт – на початку 2026 року російські ресурси підходили до вичерпання. Статистика за січень та лютий показала фінансову катастрофу. Через величезний дефіцит бюджету його довелося урізати на 10% вже на початку березня. Майже у всіх галузях російської економіки відбувся різкий спад.

Перестало вистачати грошей навіть на військові замовлення, і деякі оборонні заводи знизили обсяги виробництва. Все вказувало на те, що Путіну доведеться незабаром поставити війну на паузу, і це давало надію на припинення вогню цього року. Але тут на допомогу поспішив друг Дональд, який зняв санкції з російської нафти.

Тепер Росія, ймовірно, виправить своє становище і відповзе від фінансової прірви. Який ефект це дасть – залежить від тривалості війни в Ірані і від того, чи Трамп поверне санкції проти російської нафти.

• 3 •

Ну і зрозуміло, воювати з Україною Путін не міг би, якби ця ідея була абсолютно непопулярною в російському суспільстві. Тому тут постаралися – довгі роки пропаганда дегуманізувала українців, просувала ідею про те, що ані української культури, ані української мови насправді немає, що всіх нас вигадав німецький шпигун Ленін на зло Росії, і що справа честі для Росії нас усіх знищити або змусити бути росіянами. У підсумку, у 2022 році «братський народ» абсолютною більшістю підтримав вторгнення в Україну.

Проте, через чотири роки ідея продовження війни та захоплення України має значно меншу підтримку серед росіян. Нині навіть у провоєнних Z-каналах очевидна масова втома від позиційної м'ясорубки. Багато хто прямо пише, що війна втратила сенс і вичерпала себе.

Що на фронті через дрони настав позиційний глухий кут, Росія несе величезні втрати. Наступати неможливо, а п'ятий рік завалювати трупами посадки – безглуздо. Навіть провладні Z-блогери визнають, що заявлені Путіним цілі «СВО» нездійсненні, і настав час зупиняти війну. 

Вести війну, коли переважна частина населення виступає проти, не зможе жоден диктатор, якщо він хоч трохи дбає про усталеність своєї влади. Жодна диктатура не буває успішною без опори на значну частину суспільства. Тому Путін змушений буде піти на зупинку війни, якщо «СВО» стане тотально непопулярною (в ідеалі потрібно досягти такого ефекту, щоб населення РФ нудило від самої згадки про війну з Україною, щоби в цей бік навіть ніхто не дивився).

От коли за другим і третім пунктами настане межа – тоді можна буде очікувати від Путіна реальних кроків до миру. Поки що ми бачимо певний просвіт. Тенденції до вичерпання ресурсів та посилення втоми від війни є, але не настільки значні, щоб зупинити одержимого війною психопата.

Щодо здачі Донбасу чи якихось поступок у скороченні української армії, то обговорювати це як реальні кроки до миру просто смішно. Безумець, який марить половцями та картами XV століття, на яких «немає України», ніколи ніяким Краматорськом не задовольниться. І вигадає 10 нових причин, щоб продовжувати війну далі.

Вірити, що Путіна можна задобрити Краматорськом чи Дружківкою, і що він воює заради того, щоб захопити лише кілька районів Донецької області та відвалити від нас, може лише дрімучий невіглас, який нічого не знає і не розумію про сучасну Росію.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна путін Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Український дрон-перехоплювач Octopus
Україна втратила ринок дронів-перехоплювачів у Перській затоці?
15 березня, 15:54
Повномасштабна. Три головні глобальні міфи, які зруйнувала наша війна
Повномасштабна. Три головні глобальні міфи, які зруйнувала наша війна Тема дня
23 лютого, 22:00
Організація Strichka ініціює глобальну кампанію Stop the Evil Together
«Зупинимо зло разом». Платформа Strichka розпочала масштабну акцію, щоб об’єднати українців
20 лютого, 11:23
Ймовірно, задимлення на електропідстанції «Фрунзенська», яка потрапила під ракетний удар
Білгород атакували ракети: є проблеми зі світлом, водою та теплом
23 лютого, 00:26
Українці під час війни активно допомагають безпритульним тваринам, отже обирають людяність, каже психотерапевт
Психотерапевт назвав неочікувану рису українців, яку відкрила війна
1 березня, 19:15
Зеленський запропонував арабським країнам угоду. США визначились із завершенням війни. Головне за 5 березня 2026
Зеленський запропонував арабським країнам угоду. США визначились із завершенням війни. Головне за 5 березня 2026
5 березня, 21:00
Танкери РФ з підсанкційним СПГ змінили курс після атаки біля Мальти
Танкери тіньового флоту РФ стали уникати Середземного моря
6 березня, 12:26
На початку повномасштабного вторгнення Євгеній Костренко добровільно звернувся до ТЦК
Проходив службу у прикордонних військах. Згадаймо Євгенія Костренка
15 березня, 09:00
Генштаб повідомив про ураження ворожих цілей на окупованих територіях
Генштаб повідомив про ураження ворожих цілей на окупованих територіях
15 березня, 13:22

Коли закінчиться війна? Три вирішальні чинники
Коли закінчиться війна? Три вирішальні чинники
Кремль вистрелив у ногу власній армії
Кремль вистрелив у ногу власній армії
Росія стрімко вмирає. Що каже статистика
Росія стрімко вмирає. Що каже статистика
Удар по кафе в окупованих Хорлах. Що кажуть росіяни і що відбулося насправді?
Удар по кафе в окупованих Хорлах. Що кажуть росіяни і що відбулося насправді?
Справжня драма в окупованому Донецьку: англосакси вже б'ють морди місцевим
Справжня драма в окупованому Донецьку: англосакси вже б'ють морди місцевим
«Інтербачення» по-російськи: як Кремль програв власній цензурі
«Інтербачення» по-російськи: як Кремль програв власній цензурі

Новини

Останній чвертьфінал Кубка України зірвала тривала повітряна тривога
Сьогодні, 17:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 17 березня
Сьогодні, 05:59
Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
Вчора, 17:24
Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
Вчора, 14:25
В Україні без опадів: погода на 16 березня
Вчора, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua