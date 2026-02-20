Головна Спорт Новини
Збірна Росії з футболу хоче зіграти товариський матч з однією з найбідніших країн світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
На Росію може очікувати доволі оригінальний суперник

Багато економістів називають Буркіна-Фасо однією з найбідніших країн світу

Генеральний секретар Федерації футболу Буркіна-Фасо Баліма Бурейма розповів про можливе проведення товариського матчу зі збірною Росії. Про це повідомляє «Главком».

«Ми отримали від РФС пропозицію зіграти товариський матч у Росії у березні цього року. Ми готові до цієї гри, але поки що не можемо дати остаточної відповіді через пошук головного тренера.

У найближчі кілька днів ми визначимося з кандидатурою нового фахівця і відправимо відповідь російській стороні, чи зможе наша збірна зіграти з Росією чи ні», – сказав Бурейма пропагандистам.

Багато економістів називають Буркіна-Фасо однією з найбідніших країн світу. Зазначається, що 90% населення країни живе у стані багатовимірної бідності.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

  • Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
