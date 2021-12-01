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    Думки вголос

    Лукашенко вже не належить сам собі

    Юридично Білорусь Крим не визнавала, але схоже Бацьку дотиснуть і до цього - Лукашенко вже не належить сам собі
    Юридично Білорусь Крим не визнавала, але схоже Бацьку дотиснуть і до цього
    фото: bbc.com

    Москва провокує остаточне розірвання економічних стосунків між Україною та Білоруссю

    Лукашенко назвав Крим «де юре та де факто російським». В принципі, очікувано. З минулого року, коли Лукашенко втратив легітимність, він вже не належить сам собі. Його режим тримається на російських багнетах, його економіка не працює без російських дотацій, тому він вимушений виконувати вимоги Кремля. Навіть ті, які раніше ігнорував.

    Очевидно, його теперішні заяви свідчать про те, що простору для маневру у нього залишається все менше і він швидко перетворюється на повністю керовану та слухняну маріонетку.

    Поки що пролунали лише слова.

    Юридично Білорусь Крим не визнавала, але схоже Бацьку дотиснуть і до цього. Після дебільного перфомансу з мігрантами він напевно отримає нові санкції, та стане ще більш залежним від своїх московських покровителів. Які вміло підбурюють психічно неврівноваженого диктатора на нові божевільни кроки, які ще більше погіршують його становище.

    Також зрозуміло, чому ці заяви пролунали саме зараз. Москва провокує остаточне розірвання економічних стосунків між Україною та РБ.

    Через енергетичну кризу, Україна вимушено закуповує електроенергію в Білорусі, і після таких заяв питання цих закупівель звісно заграє новими фарбами. Отже можна не сумніватися, що на каналах Ахметова заявам Лукашенка приділять багато уваги.

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    Джерело: блог Дениса Казанського

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    Теги: Білорусь Крим Олександр Лукашенко скандал
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    Лукашенко вже не належить сам собі