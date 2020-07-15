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    Думки вголос

    На окупованому Донбасі бойовики встановлюють «залізну завісу», щоб зупинити відтік молоді

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    На окупованому Донбасі бойовики встановлюють «залізну завісу», щоб зупинити відтік молоді

    Після того, як Україна скасувала ЗНО для дітей з ОРДЛО, бойовики злякалися, що втратять молодь, і закрили людям виїзд

    Мовою оригіналу

    Вот такие сообщения получаю сейчас от молодых людей из ОРДЛО, которые хотят выехать для учебы или подачи документов в ВУЗы на подконтрольную территорию.

    На оккупированной территории действительно проживает много молодежи, которая хочет вырваться из резервации. Для них поступление в украинский ВУЗ - это шанс покинуть гетто. Но после того, как Украина отменила ЗНО для детей из ОРДЛО, боевики испугались, что потеряют молодежь, и закрыли людям выезд. Под предлогом карантина.

    Сейчас разрешение на пересечение линии разграничения выдает «межведомственный штаб ДНР». А он выпускает только тех, кто имеет прописку на подконтрольной территории. Абитуриентов специально держат в неволе, чтобы они упустили время и не смогли учиться в украинских ВУЗах. В ответ на все просьбы разрешить выезд, боевики отвечают, что поступать надо в «университеты ДНР».

    Как видите, в ОРДЛО действительно немало людей, которые ищут возможность оттуда выехать. И бегство населения, судя по всему, приобрело уже такие масштабы, чтоб боевикам пришлось установить некое подобие железного занавеса, чтобы остановить отток молодежи.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Донбас ДНР освіта ОРДЛО
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