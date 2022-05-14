Столична арка Дружби народів отримала нову назву

Арку Дружби народів відкрили у Києві 1982 року, на честь 60-ї річниці створення СРСР

Депутати Київради затвердили перелік понад 40 пам'ятників та пам'ятних знаків, які потрібно прибрати з вулиць

Київрада ухвалила рішення щодо декомунізації назви арки Дружби народів. Тепер це – Арка Свободи українського народу. Про це повідомив мер столиці Володимир Кличко.

Також депутати затвердили перелік понад 40 пам'ятників та пам'ятних знаків, які потрібно прибрати з вулиць і будівель столиці, й передати до музею тоталітаризму.

«Щодо перейменувань, це – резонансна тема. Ми почули і думки та побажання киян, почули і критику. Тому, щоб не ухвалювати поспішних рішень, залучаємо фахівців інститутів академії наук України, інституту національної пам'яті та інших установ для завершення процесу найменувань», – сказав Кличко.

Він також зауважив, що сьогодні є запит українського суспільства прибрати з карти Києва назви, пов'язані з Росією. Але, нові назви мають жити десятки, а то й сотні років. Тому процес найменувань має бути швидким, проте обґрунтованим.

Рейтингове голосування щодо перейменувань столичних об'єктів Київрада подовжила до 19 червня. Відбуватиметься голосування в мобільному додатку «Київ цифровий».

Напередодні в Києві робітники почали демонтаж скульптури, яка була встановлена під «Аркою дружби народів». Восьмиметрових бронзових робітників, які символізували «дружбу народів», назавжди прибрали з української столиці.

Раніше Київ перейменував сквер, названий на честь дружби із Москвою.

Нагадаємо, що у Львові перейменують понад 30 вулиць, названих на честь російських діячів.

Також Ужгород перейменує 58 вулиць, що були названі на честь росіян.