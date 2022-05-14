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    Столична арка Дружби народів отримала нову назву

    Арку Дружби народів відкрили у Києві&nbsp;1982 року, на честь&nbsp;60-ї річниці створення&nbsp;СРСР - Столична арка Дружби народів отримала нову назву
    Арку Дружби народів відкрили у Києві 1982 року, на честь 60-ї річниці створення СРСР
    фото з відкритих джерел

    Депутати Київради затвердили перелік понад 40 пам'ятників та пам'ятних знаків, які потрібно прибрати з вулиць

    Київрада ухвалила рішення щодо декомунізації назви арки Дружби народів. Тепер це – Арка Свободи українського народу. Про це повідомив мер столиці Володимир Кличко.

    Також депутати затвердили перелік понад 40 пам'ятників та пам'ятних знаків, які потрібно прибрати з вулиць і будівель столиці, й передати до музею тоталітаризму.

    «Щодо перейменувань, це – резонансна тема. Ми почули і думки та побажання киян, почули і критику. Тому, щоб не ухвалювати поспішних рішень, залучаємо фахівців інститутів академії наук України, інституту національної пам'яті та інших установ для завершення процесу найменувань», – сказав Кличко.

    Він також зауважив, що сьогодні є запит українського суспільства прибрати з карти Києва назви, пов'язані з Росією. Але, нові назви мають жити десятки, а то й сотні років. Тому процес найменувань має бути швидким, проте обґрунтованим.

    Рейтингове голосування щодо перейменувань столичних об'єктів Київрада подовжила до 19 червня. Відбуватиметься голосування в мобільному додатку «Київ цифровий».

    Напередодні в Києві робітники почали демонтаж скульптури, яка була встановлена під «Аркою дружби народів». Восьмиметрових бронзових робітників, які символізували «дружбу народів», назавжди прибрали з української столиці.

    Раніше Київ перейменував сквер, названий на честь дружби із Москвою.

    Нагадаємо, що у Львові перейменують понад 30 вулиць, названих на честь російських діячів.

    Також Ужгород перейменує 58 вулиць, що були названі на честь росіян.

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    Теги: росія окупанти Київ Київрада Володимир Кличко метро війна мер Україна окупація #stoprussia
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    Столична арка Дружби народів отримала нову назву