Російський нацист Мільчаков розповів про справжню мету Путіна

Реальна мета Путіна – винищення багатомільйонного народу

Російський воєнкор, кореспондент російського державного телеканалу Олександр Сладков піарить відомого російського нациста та садиста Олексія Мільчакова, який каже, що всіх українців треба знищити, щоб українці не могли зробити дітей, які мститимуть за батьків.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так, це все відбувається насправді. І ці люди цілком серйозно щось говорять нам про денацифікацію.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Тут треба сказати Дякую Сладкову, оскільки такі відео допомагають розвінчувати брехню російського керівництва про «боротьбу з нацизмом» і видають справжні наміри Росії.

Реальна мета Путіна – це геноцид українців, винищення багатомільйонного народу, яке за задумом цих «денацифікаторів» має перевершити голокост. До того ж, як бачите, вони навіть не приховують своїх реальних планів.

Усі такі відео потрібно обов'язково зберігати та показувати на весь світ.