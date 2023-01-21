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Росіянина мобілізували через 10 днів після операції (перехоплення)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіянина мобілізували через 10 днів після операції (перехоплення)
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фото з відкритих джерел

У Росії всіх без розбору тягнуть на війну з Україною

Росіянка обговорює з окупантом стан мобілізації і рівень підготовки та мотивації у новоспечених військових. Перехоплену розмову опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема, жінка розповідає, що знайомого мобілізували через 10 днів після операції.

«Они мобилизованых ставят на линию обороны, а вояк всех на передок», – каже окупант.

«А куда этих мобиков на передок…у них, б*ять уже жены, с*ка, соплями льют…и эти, б*ять, сдаются в плен», – обурюється співрозмовниця.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях автономної республіки Крим Росія готується до прихованої мобілізації.

Раніше повідомлялося, що керівництво Росії найближчими днями оголосить про проведення чергової хвилі мобілізації. До збройних сил РФ потраплять ще 500 тисяч росіян, що дозволить країні-терористу створити стратегічні резерви. Кремль хоче створити двохмільйонну армію.

Мобілізація в Росії направлена на те, аби зберегти динаміку бойових дій, а не покращити становище російської армії, переконані в командуванні ЗСУ.

У США вважають, що Росії не вдасться одночасно мобілізувати 500 тис. людей і забезпечити їхню належну підготовку для чергового наступу, про що говорять в українській і західній розвідці. 

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Теги: перехоплення жінка росія

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