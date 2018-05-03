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    Думки вголос

    В окупованому Донецьку бойовики викрали скульптуру всесвітньо відомого митця

    Тепер на місці витвору мистецтва - прапорець незрозумілої організації, в яку до війни входило чотири алкаша
    Мовою оригіналу В Донецке вслед за стелой ФК «Шахтер» боевики украли и скульптуру Лоренсо Куинна «В перспективе», которая стояла напротив драмтеатра. Вместо нее теперь насыпали разноцветных камешков. А бронзовая рука теперь или отправилась на металл или украшает двор какого-нибудь доблестного «освободителя». В
    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Сьогодні, 16:03
    • Розсилка
    З ДНР у Донецька немає ніяких перспектив, ось і нічого дражнити людей скульптурами
    З ДНР у Донецька немає ніяких перспектив, ось і нічого дражнити людей скульптурами

    Тепер на місці витвору мистецтва - прапорець незрозумілої організації, в яку до війни входило чотири алкаша

    Мовою оригіналу

    В Донецке вслед за стелой ФК «Шахтер» боевики украли и скульптуру Лоренсо Куинна «В перспективе», которая стояла напротив драмтеатра.

    Вместо нее теперь насыпали разноцветных камешков. А бронзовая рука теперь или отправилась на металл или украшает двор какого-нибудь доблестного «освободителя».

    В принципе, все логично. С ДНР у Донецка нет никаких перспектив, вот и нечего дразнить людей скульптурами.

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    В окупованому Донецьку бойовики викрали скульптуру всесвітньо відомого митця
    В окупованому Донецьку бойовики викрали скульптуру всесвітньо відомого митця
    В окупованому Донецьку бойовики викрали скульптуру всесвітньо відомого митця
    В окупованому Донецьку бойовики викрали скульптуру всесвітньо відомого митця
    В окупованому Донецьку бойовики викрали скульптуру всесвітньо відомого митця
    В окупованому Донецьку бойовики викрали скульптуру всесвітньо відомого митця
    В окупованому Донецьку бойовики викрали скульптуру всесвітньо відомого митця
    В окупованому Донецьку бойовики викрали скульптуру всесвітньо відомого митця

    Скульптуры Лоренцо Куина установлены по всему миру - Венеция, Бирмингем, Пальма-де-Мальорка, Лондон, Падуя. До недавнего времени в этом списке был и Донецк. И много ли городов в Украине могли похвастаться подобными скульптурами мировых мастеров? В большинстве областных центров до сих пор ничего подобного нет.

    Но вот попал Донецк в руки варваров и скотов - и весь налет продвинутости исчез в миг. Теперь на месте произведения искусства - флажок непонятной организации, в которую до войны входило четыре алкаша.

    Жизнь состоит из парадоксов...

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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