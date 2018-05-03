В окупованому Донецьку бойовики викрали скульптуру всесвітньо відомого митця
- Сьогодні, 16:03
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Тепер на місці витвору мистецтва - прапорець незрозумілої організації, в яку до війни входило чотири алкаша
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В Донецке вслед за стелой ФК «Шахтер» боевики украли и скульптуру Лоренсо Куинна «В перспективе», которая стояла напротив драмтеатра.
Вместо нее теперь насыпали разноцветных камешков. А бронзовая рука теперь или отправилась на металл или украшает двор какого-нибудь доблестного «освободителя».
В принципе, все логично. С ДНР у Донецка нет никаких перспектив, вот и нечего дразнить людей скульптурами.
Скульптуры Лоренцо Куина установлены по всему миру - Венеция, Бирмингем, Пальма-де-Мальорка, Лондон, Падуя. До недавнего времени в этом списке был и Донецк. И много ли городов в Украине могли похвастаться подобными скульптурами мировых мастеров? В большинстве областных центров до сих пор ничего подобного нет.
Но вот попал Донецк в руки варваров и скотов - и весь налет продвинутости исчез в миг. Теперь на месте произведения искусства - флажок непонятной организации, в которую до войны входило четыре алкаша.
Жизнь состоит из парадоксов...
Джерело: блог Дениса Казанського