В окупованому Донецьку бойовики викрали скульптуру всесвітньо відомого митця

Тепер на місці витвору мистецтва - прапорець незрозумілої організації, в яку до війни входило чотири алкаша

Мовою оригіналу В Донецке вслед за стелой ФК «Шахтер» боевики украли и скульптуру Лоренсо Куинна «В перспективе», которая стояла напротив драмтеатра. Вместо нее теперь насыпали разноцветных камешков. А бронзовая рука теперь или отправилась на металл или украшает двор какого-нибудь доблестного «освободителя». В

З ДНР у Донецька немає ніяких перспектив, ось і нічого дражнити людей скульптурами

Тепер на місці витвору мистецтва - прапорець незрозумілої організації, в яку до війни входило чотири алкаша

Мовою оригіналу

В Донецке вслед за стелой ФК «Шахтер» боевики украли и скульптуру Лоренсо Куинна «В перспективе», которая стояла напротив драмтеатра.

Вместо нее теперь насыпали разноцветных камешков. А бронзовая рука теперь или отправилась на металл или украшает двор какого-нибудь доблестного «освободителя».

В принципе, все логично. С ДНР у Донецка нет никаких перспектив, вот и нечего дразнить людей скульптурами.

Скульптуры Лоренцо Куина установлены по всему миру - Венеция, Бирмингем, Пальма-де-Мальорка, Лондон, Падуя. До недавнего времени в этом списке был и Донецк. И много ли городов в Украине могли похвастаться подобными скульптурами мировых мастеров? В большинстве областных центров до сих пор ничего подобного нет.

Но вот попал Донецк в руки варваров и скотов - и весь налет продвинутости исчез в миг. Теперь на месте произведения искусства - флажок непонятной организации, в которую до войны входило четыре алкаша.

Жизнь состоит из парадоксов...

Джерело: блог Дениса Казанського

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»