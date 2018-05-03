Мовне питання в школах: Україна використовуватиме модель, яку Латвія викинула на смітник?

Міністр освіти Гриневич взяла застарілу Латвійську модель, яку Латвія вже скасувала, і каже, що це традиційна норма для Європи

26 квітня Лілія Гриневич уклала угоду з Болгарським міністром освіти про квоти на мову в українській освіті. Український міністр освіти пообіцяла Болгарському міністру освіти проводити навчання українських школярів болгарською мовою майже навпіл з державною, у співвідношенні 60% державною мовою і 40% предметів болгарською. ОДНАК !!! В Україні ще НЕ

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич та міністр освіти і науки Болгарії Красімір Валчев

Міністр освіти Гриневич взяла застарілу Латвійську модель, яку Латвія вже скасувала, і каже, що це традиційна норма для Європи

26 квітня Лілія Гриневич уклала угоду з Болгарським міністром освіти про квоти на мову в українській освіті. Український міністр освіти пообіцяла Болгарському міністру освіти проводити навчання українських школярів болгарською мовою майже навпіл з державною, у співвідношенні 60% державною мовою і 40% предметів болгарською. ОДНАК !!! В Україні ще НЕ УХВАЛЕНИЙ закон про середню освіту і не ухвалені мовні квоти в освіті. Законопроект не був обговорений народом, не був проголосований депутатами, він навіть ще не поданий до ВРУ. На рівні держави питання про квоти на мову у школах не утверджене!

Міністр освіти створює небезпечний прецедент. Якщо Україна ухвалить закон про середню освіту з іншими квотами, ніж обіцяє Гриневич, а це будуть точно інші квоти, бо в старших класах згідно з Венеційськими рекомендаціями мова меншин не вивчатиметься, ні 40%, ні 20%, а буде перехід меншин на навчання 100% державною мовою, то Україна, з огляду на обіцянки Гриневич, виглядатиме брехухою в очах Болгарії. Щоб не бути обманщиками, Україна й українці постануть перед фактом прописувати ті квоти, що вже наобіцяла міністер.

Лілія Гриневич діє гірше за Табачника. Дмитру Табачнику у Гриневич треба вчитися і вчитися, як боротися з українською мовою. Дмитро Табачник підписував внутрішні документи, в середині країни, щодо мови. Ці документи можна було на рівні України й скасувати, обравши новий парламент, призначивши нового міністра.

Лілія Гриневич укладає угоди про мову не внутрішні, не всередині України, а зовнішні, з іншими країнами. Їх скасувати буде майже неможливо, лише з міжнародним скандалом. Гриневич заганяє Українську мову в куток міжнародними, міжвідомчими угодами.

Для чого вона це робить? Вона заганяє українців і українську мову в глухий кут, щоб ми вже нічого не могли змінити!!! Коли буде написаний закон про середню освіту в Україні, і в ньому буде стаття про мову в школах, Гриневич одягне овечу шубку, прийде і єлейним голосом скаже: «Ми – видатні борці за українську мову, але, на жаль, не можемо прописати в законі в старших класах вивчення усіх предметів українською мовою, бо ми зв’язані по руках і ногах зобов’язаннями з міжнародними партнерами» і покаже нам підписані угоди.

Чим керується Гриневич, узявши норму 60% на 40%?

ОБЛУДА ПЕРША. Міністр освіти взяла ЗАСТАРІЛУ Латвійську модель, яку Латвія вже скасувала, і каже, що це традиційна норма для Європи.

Насправді, у Європі і світі існують різні мовні моделі.

1. Традиційна Європейська модель, коли мови меншин у школах не вчать зовсім (Англія, Португалія, Франція, Італія, Чехія, Швейцарія, Греція, Голландія, Росія (хоча це не Європа) інші.

2. Болгарська модель. Мова меншин вчиться 2 рази на тиждень у школах як факультатив до 7 класу. У старших класах як і у всіх інших класах навчання відбувається державною мовою.

3. Польська модель. Мовою меншин вчиться в школах історія меншини, культура, та мова. ТРИ рази на тиждень.

4. Канадська модель. Мовою меншин вчиться 2 уроки на вибір у школі, але за кошт батьків.

5. Балтійська модель. Меншини навчаються у першому класі мовою меншин з вивченням державної мови. Кожного наступного року кількість предметів державною мовою збільшується до старших класів. У старших класах учні повністю переходять на 100% навчання державною мовою.

6. Українська модель. Такої моделі немає ніде у світі, оскільки вважається вкрай шкідливою для держави (маємо підтвердження Крим і Донбас). Все навчання мовами меншин, державна мова зведена до мінімуму, вивчається, як предмет.

Коли ухвалювався закон про освіту, Гриневич не хотіла чути ні про які моделі. У першій редакції закону взагалі було написано «Навчання двома і більше мовами», таке собі вавилонське різномовне стовпотворіння. Однак, під тиском українців, Гриневич змушена була іти на поступки. Але ця поступка – ГІБРИДНА! Гриневич знаходить в Балтійській моделі слабку ланку. Латвія, на відміну від сусідніх Балтійських країни, у старших класах мала не всі предмети державною мовою, а лише 60%.

АЛЕ! У січні 2018 року ЛАТВІЯ ЛІКВІДУВАЛА ЦЮ МОВНУ МОДЕЛЬ У СВОЇХ ШКОЛАХ ! Латвія привела мовну модель у відповідність з іншими країнами Балтії – віднині у Латвії в старших класах буде 100% державної мови.

Гриневич бере ЗАСТАРІЛУ Латвійську модель, яку латвійці викинули на смітник, і оголосила, що цю модель 60% на 40% застосують в Україні. ЗАСТАРІЛУ Латвійську модель.

З цією моделлю, не маючи ще ухваленого українського закону, Гриневич їздить по інших країнах і вже підписує угоди. Звісно, вона їздить не сама, не від себе, а за погодженням із владою. З ким погоджує Гриневич укладання таких угод? Це три інстанції. МЗС, Уряд, АП. Це три особи. Клімкін, Гройсман, Порошенко.

Хто примушує Україну укладати такі угоди? Ніхто не примушує.

ОБЛУДА ДРУГА. Гриневич каже, що вона виконує Венеційські рекомендації.

НАСПРАВДІ, Венеційська комісія не рекомендує нам жодних відсотків!!! Більше того, Венеційська комісія написала, щоб ПЕРЕХІД з мови меншин на державну мову був поступовим. Венеційська комісія пише про ПЕРЕХІД. А з вигаданими Гриневич відсотками 60% на 40% ніякого переходу не передбачається. Це майже половина навчання державною мовою і мовою меншин.

Отже, нас НІХТО НЕ ЗМУШУЄ укладати такі угоди з міжнародними партнерами і з такими нормами. Це виключно ініціатива і позиція Гриневич, яка, окрім донесення неправдивої ситуації до влади (звідки Клімкін чи Гройсман знає, що таке мовні моделі), має ще й лоббі у ВРУ: Парубій, Гопко, Подоляк.

Джерело: блог Лариси Ніцой

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