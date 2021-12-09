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    Думки вголос

    Бізнес втік з окупованого Донецька, місто фактично позбавили майбутнього

    Донецький підприємець Ігор Цяпа у 2014 році змушений був вивозити виробництво із Донецька, рятуючи бізнес від &laquo;русского міра&raquo; - Бізнес втік з окупованого Донецька, місто фактично позбавили майбутнього
    Донецький підприємець Ігор Цяпа у 2014 році змушений був вивозити виробництво із Донецька, рятуючи бізнес від «русского міра»

    Розвиватися у Донецьку стало неможливо

    Мовою оригіналу

    Записал интервью с донецким предпринимателем Игорем Цяпой, который в 2014 году вынужден был вывозить производство из Донецка, спасая бизнес от «русского мира». Сейчас его компания работает, платит налоги и создает рабочие места на подконтрольной Украине территории.

    Каждый раз, когда общаюсь с выехавшими донецкими бизнесменами, думаю о том, какой потенциал был у города. И сколько таких активных, работящих людей изгнали из Донецка так называемые «защитники Донбасса».

    Целиком интервью можно посмотреть по ссылке.

    А сюда вынесу главную мысль из разговора: «развиваться в Донецке стало невозможно, весь бизнес сбежал, город фактически лишили будущего».

    Запомните эти слова донецкого предпринимателя. Так будет всюду, куда придет русский мир.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: бойовики на Донбасі Донбас ДНР Донеччина Донецьк
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    Бізнес втік з окупованого Донецька, місто фактично позбавили майбутнього