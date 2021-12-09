Бізнес втік з окупованого Донецька, місто фактично позбавили майбутнього
Розвиватися у Донецьку стало неможливо
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Записал интервью с донецким предпринимателем Игорем Цяпой, который в 2014 году вынужден был вывозить производство из Донецка, спасая бизнес от «русского мира». Сейчас его компания работает, платит налоги и создает рабочие места на подконтрольной Украине территории.
Каждый раз, когда общаюсь с выехавшими донецкими бизнесменами, думаю о том, какой потенциал был у города. И сколько таких активных, работящих людей изгнали из Донецка так называемые «защитники Донбасса».
Целиком интервью можно посмотреть по ссылке.
А сюда вынесу главную мысль из разговора: «развиваться в Донецке стало невозможно, весь бизнес сбежал, город фактически лишили будущего».
Запомните эти слова донецкого предпринимателя. Так будет всюду, куда придет русский мир.
Джерело: блог Дениса Казанського