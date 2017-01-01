Як виглядає сьогодні оптовий ринок «Господар» під Донецьком (фоторепортаж)

Проект Новоросія злили та закрили

Мовою оригіналу В 2011 году в районе Ясиноватской развилки под Донецком был построен большой оптовый рынок «Господар». Это был первый подобный объект такого уровня. До постройки «Господара» оптовая торговля велась на грязных, неблагоустроенных рынках, стихийно возникших еще в 90-х. В основном — в Горловке. Новый рынок

Проект Новоросія злили та закрили

Мовою оригіналу

В 2011 году в районе Ясиноватской развилки под Донецком был построен большой оптовый рынок «Господар». Это был первый подобный объект такого уровня. До постройки «Господара» оптовая торговля велась на грязных, неблагоустроенных рынках, стихийно возникших еще в 90-х. В основном — в Горловке. Новый рынок выглядел гораздо более цивилизованно.

Вот что писала о нем газета «Провинция» в 2011 году:

«Мотаясь туда на автомобилях или автобусах, мы стали замечать грандиозное строительство, которое происходит на развилке дорог из Донецка на Горловку и Константиновку. И вот, наконец-то, в июне обладминистрация провела специальный брифинг для СМИ и рассказала, для чего же появились эти объемные остовы металлоконструкций, которые мы видим слева от развилки, подъезжая к Донецку.

А строится здесь на 35 гектарах не что иное, как первый на Востоке Украине оптовый рынок сельхозпродукции (ОРСП) «Господар». Опт есть опт, поэтому обычному гражданину «скупляться» на этом грандиозном базаре не придется. Здесь, наконец-то без посредников, фермеры и сельхозпредприятия смогут спокойно продавать свою продукцию крупным потребителям или сдавать наемным продавцам. Предполагается, что покупателями будут магазины, супермаркеты, рестораны и кафе»

Стройка действительно выглядела масштабно.

«Господар» был детищем «регионалов», которые хвалились новым рынком и называли его лучшим оптовым рынком в Украине. В будущем предполагалось, что «Господар» превратится в целый город с гостиницами и логистическим центром. И эта задача была вполне реальна. Место для рынка выбрали очень удачное, на перекрестке главных дорог Донецкой области.

Но проработать «Господару» довелось всего пару лет. В 2014 году «регионалы» вместе со своими российскими партнерами решили поиграть в «референдум», и «Господар» оказался в эпицентре военных действий. Ни о какой торговле в таких условиях не могло быть и речи.

В ходе войны конструкции рынка пострадали от обстрелов, а доблестные «защитники Донбасса», воспользовавшись возможностью, стали разбирать их на металлолом. На днях фото «Господара» в его нынешнем состоянии выложил военный корреспондент боевиков ДНР Геннадий Дубовой.

Теперь все выглядит так. Часть конструкций ободрали до бетонного каркаса. Также выглядит сегодня и то самое «Метро», которое назло хунте эпично разграбили в мае 2014.

Дичь и маразм. Война во имя ничего. Уже давно понятно, что в Украине никто не истребляет русскоязычное население, не строит концлагерей для русских и не запрещает русский язык. «Киевская хунта» еще в 2014 году превратилась для Кремля в «уважаемых украинских партнеров». Проект Новороссия слит и закрыт. Лидеры «ополчения» превратились в новых олигархов, которые грабят местное население и набивают карманы.

Но люди продолжают воевать и крушить все вокруг.

Джерело: блог Дениса Казанського

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