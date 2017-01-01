У Москві оголосили про «вибори» ватажків бойовиків на Донбасі

Так звані вибори на окупованому Донбасі заплановані на осінь 2018 року.

У Москві анонсували «чергові вибори» ватажків бойовиків на тимчасово окупованій території Донбасу. Про це на прес-конференції в Москві сказав директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков, який є наближеним до помічника президента РФ Владислава Суркова. [READ_MORE] «Будуть вибори в «республіках»



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Так звані вибори на окупованому Донбасі заплановані на осінь 2018 року.

У Москві анонсували «чергові вибори» ватажків бойовиків на тимчасово окупованій території Донбасу. Про це на прес-конференції в Москві сказав директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков, який є наближеним до помічника президента РФ Владислава Суркова.

«Будуть вибори в «республіках» Донбасу. 2 листопада 2014 року там були вибори глав «республік» і вибори народних зборів - тобто «парламентів республік». 4 роки - термін їх повноважень, вони закінчуються. Їх діяльність ніяк не регулюється Мінськими угодами, тому можна очікувати, що ці вибори повинні пройти в строк, восени 2018 року», - сказав Чеснаков.

Нагадаємо, 21 листопада в окупованому Луганську стався військовий переворот: озброєні люди оточили центр. В той же день у центр міста пригнали бронетехніку.

Засновник міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm Роман Бурко повідомив, що конфлікт між ватажком «ЛНР» Ігорем Плотницьким і «міністром внутрішніх справ «ЛНР» Ігорем Корнетом є боротьбою за владу між групою впливу ФСБ Росії і групою впливу помічника президента РФ Владислава Суркова.

24 листопада Плотницький подав у відставку за станом здоров'я.

25 листопада Плотницький був усунутий з посади ватажка «ЛНР». На його місце було призначено Леоніда Пасічника.

Леонід Пасічник підтвердив, що співпрацює з одіозним помічником президента Росії Владиславом Сурковим.

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