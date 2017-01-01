Яскравий зразок антиукраїнських маніпуляцій з цифрами

Картина і справді не радісна. Але маніпулювати цифрами можна як завгодно

Мовою оригіналу Вот картинка, которую можно разбирать на семинаре по манипуляциям. Рисунок озаглавлен «Як змінилося життя після революції гідності». И дальше набор статистических данных, которые свидетельствуют о том, что все плохо. Замысел авторов понять нетрудно. Читателю пытаются доказать на конкретных цифрах, что вследствие

Картина і справді не радісна. Але маніпулювати цифрами можна як завгодно

Мовою оригіналу

Вот картинка, которую можно разбирать на семинаре по манипуляциям.

Рисунок озаглавлен «Як змінилося життя після революції гідності». И дальше набор статистических данных, которые свидетельствуют о том, что все плохо. Замысел авторов понять нетрудно. Читателю пытаются доказать на конкретных цифрах, что вследствие революции 2014 года уровень жизни резко упал, и Майдан принес одни лишь разочарования.

Картина и правда не радостная. Но манипулировать цифрами можно как угодно. Главное выбрать нужный тебе временной отрезок и правильно расставить акценты.

Можно было озаглавить ту же картинку «Як змінилося життя за чотири роки війни», и опубликовать ровно те же цифры - но тогда бы манипуляция не удалась. А можно было начать отсчет с 2012 года и назвать картинку «Як змінилося життя після Євро-2012», и тогда бы цифры получились еще более шокирующими. Потому что с 2012 года цены выросли еще сильнее.

Как же обстоят дела на самом деле? Давайте посмотрим данные мирового банка о том, как изменилась мировая экономика за 2014-2016 годы. Данные по всем государствам мира доступны по этой ссылке.

Ой, что же это? Оказывается, в этот период падение ВПП происходило не только в Украине, но и в других государствах. И я не беру в расчет Африку. ВВП по ПКС за этот период также снизился в Норвегии, Греции, Бразилии, Беларуси.

Как же так? Там тоже произошли революции, о которых мы не знаем?

В России ВВП с 2014 вообще упал на 8.7%. Не может быть! Ведь там стабильность. Там Путин у власти 18 лет. Может быть, дело не в Революции Достоинства?

Кстати, воспользовавшись гуглом, можно узнать, какие сайты не уважают своих читателей и размещают эту манипулятивную картинку.

Джерело: блог Дениса Казанського

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