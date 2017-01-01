  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Денис Казанський
    Думки вголос

    Яскравий зразок антиукраїнських маніпуляцій з цифрами

    Картина і справді не радісна. Але маніпулювати цифрами можна як завгодно
    Мовою оригіналу Вот картинка, которую можно разбирать на семинаре по манипуляциям. Рисунок озаглавлен «Як змінилося життя після революції гідності». И дальше набор статистических данных, которые свидетельствуют о том, что все плохо. Замысел авторов понять нетрудно. Читателю пытаются доказать на конкретных цифрах, что вследствие
    • Денис Казанський

      Журналіст

    • 25 Листопада, 13:46
    • Розсилка

    Картина і справді не радісна. Але маніпулювати цифрами можна як завгодно

    Мовою оригіналу

    Вот картинка, которую можно разбирать на семинаре по манипуляциям.

    Рисунок озаглавлен «Як змінилося життя після революції гідності». И дальше набор статистических данных, которые свидетельствуют о том, что все плохо. Замысел авторов понять нетрудно. Читателю пытаются доказать на конкретных цифрах, что вследствие революции 2014 года уровень жизни резко упал, и Майдан принес одни лишь разочарования.

    Картина и правда не радостная. Но манипулировать цифрами можно как угодно. Главное выбрать нужный тебе временной отрезок и правильно расставить акценты.

    Можно было озаглавить ту же картинку «Як змінилося життя за чотири роки війни», и опубликовать ровно те же цифры - но тогда бы манипуляция не удалась. А можно было начать отсчет с 2012 года и назвать картинку «Як змінилося життя після Євро-2012», и тогда бы цифры получились еще более шокирующими. Потому что с 2012 года цены выросли еще сильнее.

    Читайте також

    Как же обстоят дела на самом деле? Давайте посмотрим данные мирового банка о том, как изменилась мировая экономика за 2014-2016 годы. Данные по всем государствам мира доступны по этой ссылке.

    Ой, что же это? Оказывается, в этот период падение ВПП происходило не только в Украине, но и в других государствах. И я не беру в расчет Африку. ВВП по ПКС за этот период также снизился в Норвегии, Греции, Бразилии, Беларуси.

    Как же так? Там тоже произошли революции, о которых мы не знаем?

    В России ВВП с 2014 вообще упал на 8.7%. Не может быть! Ведь там стабильность. Там Путин у власти 18 лет. Может быть, дело не в Революции Достоинства?

    Кстати, воспользовавшись гуглом, можно узнать, какие сайты не уважают своих читателей и размещают эту манипулятивную картинку.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    пропаганда
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Дмитро Тимчук
    Дмитро Тимчук

    Народний депутат України (Народний фронт)

    Костянтин Машовець
    Костянтин Машовець

    Координатор групи «Информационное сопротивление»

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Сергій Грабовський
    Сергій Грабовський

    Політичний аналітик

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ