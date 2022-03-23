Окупанти обстріляли залізничну станцію на Донеччині (фото)

Постраждала будівля станції, можливі пошкодження залізничної інфраструктури

Російські війська обстріляли залізничну станцію Очеретине в Донецькій області. Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін у своєму Телеграм-каналі.

«Ворог продовжує прицільно бити по залізничній інфраструктурі. Щойно прилетіло на станцію Очеретине, Донецька залізниця. Слава Богу, цього разу без постраждалих», – написав він.

Постраждала будівля станції, можливі пошкодження залізничної інфраструктури. «Я вкотре звертаюся до цивілізованого світу: допоможіть нам закрити небо! На землі ми, залізничники, свою роботу робимо і будемо продовжувати робити чітко! Але ми безсильні проти обстрілів з неба», – закликав Камишін.

Нагадаємо, у Донецькій області у ході чергових обстрілів пошкоджено декілька багатоквартирних житлових будинків та будівлю дитячого садка «Малюк». За попередніми даними, троє цивільних осіб загинуло.