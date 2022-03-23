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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли залізничну станцію на Донеччині (фото)

    Обійшлося без жертв - Окупанти обстріляли залізничну станцію на Донеччині (фото)
    Обійшлося без жертв
    фото:t.me/s/zalizni_zminy

    Постраждала будівля станції, можливі пошкодження залізничної інфраструктури

    Російські війська обстріляли залізничну станцію Очеретине в Донецькій області. Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін у своєму Телеграм-каналі.

    «Ворог продовжує прицільно бити по залізничній інфраструктурі. Щойно прилетіло на станцію Очеретине, Донецька залізниця. Слава Богу, цього разу без постраждалих», – написав він.

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    Окупанти обстріляли залізничну станцію на Донеччині (фото)
    Окупанти обстріляли залізничну станцію на Донеччині (фото)
    Окупанти обстріляли залізничну станцію на Донеччині (фото)

    Постраждала будівля станції, можливі пошкодження залізничної інфраструктури. «Я вкотре звертаюся до цивілізованого світу: допоможіть нам закрити небо! На землі ми, залізничники, свою роботу робимо і будемо продовжувати робити чітко! Але ми безсильні проти обстрілів з неба», – закликав Камишін.

    Нагадаємо, у Донецькій області у ході чергових обстрілів пошкоджено декілька багатоквартирних житлових будинків та будівлю дитячого садка «Малюк». За попередніми даними, троє цивільних осіб загинуло.

    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця Донеччина Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли залізничну станцію на Донеччині (фото)