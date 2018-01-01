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    Думки вголос

    Сімейна ідилія. Як п'яного суддю після ДТП у Києві дружина-суддя рятувала

    Цього року суддя Усатова, маючи на руках чоловіка з провадженням по ДТП, буде ще більше штампувати скандальних рішень
    Подивіться на перше фото. Це тверезий суддя Києво-Святошинського райсуду Дмитро Усатов. А на другому фото - вже п'яний суддя Усатов. Це він після вчорашньої ДТП, яку влаштував на власному Форді Мустангу. Коли суддю витягли з-за керма, він був п'яний як чіп. В крові було 1.52 проміле алкоголю (при нормі, нагадаю в 0,2). [GALLERY_BLOCK] Суддю
    • Дмитро Гнап

      Журналіст

    • Сьогодні, 16:05
    • Розсилка
    Коли суддю витягли з-за керма, він був п'яний як чіп
    Коли суддю витягли з-за керма, він був п'яний як чіп

    Цього року суддя Усатова, маючи на руках чоловіка з провадженням по ДТП, буде ще більше штампувати скандальних рішень

    Подивіться на перше фото. Це тверезий суддя Києво-Святошинського райсуду Дмитро Усатов. А на другому фото - вже п'яний суддя Усатов. Це він після вчорашньої ДТП, яку влаштував на власному Форді Мустангу. Коли суддю витягли з-за керма, він був п'яний як чіп. В крові було 1.52 проміле алкоголю (при нормі, нагадаю в 0,2).

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    Сімейна ідилія. Як п'яного суддю після ДТП у Києві дружина-суддя рятувала
    Сімейна ідилія. Як п'яного суддю після ДТП у Києві дружина-суддя рятувала
    Сімейна ідилія. Як п'яного суддю після ДТП у Києві дружина-суддя рятувала
    Сімейна ідилія. Як п'яного суддю після ДТП у Києві дружина-суддя рятувала
    Сімейна ідилія. Як п'яного суддю після ДТП у Києві дружина-суддя рятувала

    Суддю Усатова приїхала на місці ДТП рятувати дружина, теж суддя - Ірина Усатова. Вона намагалася вивезти чоловіка з місця події в кареті швидкої. Суддя Усатова працює в Солом'янському суді Києва, де веде багато резонансних справ. Зокрема, Сергій Лещенко раніше писав, як суддя Усатова намагалася допомогти Генпрокуратурі закрити справу проти поплічника Януковича екс-міністра Ставицького. Тому, питання, звідки в подружжя будинок, три квартири, три іномарки, і п'ять ділянок землі - смішне, правда? Звідти. 

    Хоча й Києво-Святошинський райсуд, в якому працює «укротітєль Мустангов» Дмитро Усатов теж славиться скандальними рішеннями. Зокрема, там освячується дерибан сотень гектарів дорогої землі в околицях Києва.

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    Словом, слідкуйте за руками. Бо судді Ірині Усатовій часто потрапляють на розгляд ще й провадження НАБУ та Антикорупційної прокуратури. Минулого року вона ледь не закрила справу проти Миколи Мартиненка, якого НАБУ підозрює в масштабній корупції в «Енергоатомі». Апеляція скасувала її рішення. 

    Думається, цього року суддя Усатова, маючи на руках чоловіка з провадженням по ДТП, буде ще більше штампувати скандальних рішень. На радість високопоставленим крадіям. А може ще й стане суддею нового Антикорупційного суду, згідно з президентським законопроектом. Може, навіть, разом з чоловіком, який, думається, щасливо уникне відповідальності за скоєне ДТП.

    «Шоб у нас всьо било, і чтоб нам за ето нічєго нє било!» - такий же у них улюблений новорічний тост, так же?

    Джерело: блог Дмитра Гнапа

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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