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    Думки вголос

    Чи готовий Захід повністю відмовитись від російських нафти та газу?

    • Антон Геращенко

      Заступник очільника МВС 

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    Ресурсна залежність, ще довго триматиме Європу заручником ситуації - Чи готовий Захід повністю відмовитись від російських нафти та газу?
    Ресурсна залежність, ще довго триматиме Європу заручником ситуації
    фото з відкритих джерел

    Україні завжди треба сподіватися лише на власні Збройні Сили

    Мовою оригіналу

    По разным внешним и внутренним причинам, украинские элиты пропустили то время в 90-х начале 2000-х когда Россия была слабой и не смогла помешать Литве, Латвии, Эстонии совершить исторический прыжок в систему коллективной безопасности НАТО.

    Сегодня вступление в НАТО, для чего нужно единогласное согласие всех 30 членов кажется, маловероятным и отдаленным. Напротив РФ требует от НАТО публично заявить о том, что он никогда не пригласит в свои ряды Украину.

    Именно вокруг этого факта и начался очередной этап бряцания оружием. Владимиру Путину нужно и дальше одурманивать сознание своих сограждан успехами на внешнеполитическом поле битвы с Западом, на фоне весьма скромных успехов в деле улучшения жизни простых россиян.

    Ведь, и вправду, напасть на беззащитную и неготовую Украину в 2014 или бомбить сирийскую оппозицию со старых советских бомбардировщиков гораздо дешевле и проще. При этом расходуются старые бомбы и ракеты, а на производстве новых можно хорошо нагреть руки.

    Экономические санкции введённые Западом были лишь комариными укусами для российской экономики. Их давно и успешно научились обходить как государственные так и частные компании.

    Единственной реальной экономической угрозой для российского режима, которая могла бы остановить его агрессию это была бы 100% готовность Запада отказаться от закупок нефти и газа в РФ.

    Но такое намерение, даже не действие, немедленно бы вызвало резкий рост цен на энергоносители во всем мире и дефицит нефти и газа, на что лидеры Западных демократий не пойдут то тех пор, пока Гитлер не нападет на Польшу или других членов НАТО.

    В этой ситуации Украине всегда остаётся надеяться лишь на собственные Вооруженные Силы и на волю большинства граждан сопротивляться сплотившись в отряды территориальной обороны, которую нужно строить немедленно, быстро и не жалея сил и средств.

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    Джерело: блог Антона Геращенко

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    Теги: нафта Росія газ війна Європа
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    Чи готовий Захід повністю відмовитись від російських нафти та газу?