Чи готовий Захід повністю відмовитись від російських нафти та газу?

Україні завжди треба сподіватися лише на власні Збройні Сили

Мовою оригіналу

По разным внешним и внутренним причинам, украинские элиты пропустили то время в 90-х начале 2000-х когда Россия была слабой и не смогла помешать Литве, Латвии, Эстонии совершить исторический прыжок в систему коллективной безопасности НАТО.

Сегодня вступление в НАТО, для чего нужно единогласное согласие всех 30 членов кажется, маловероятным и отдаленным. Напротив РФ требует от НАТО публично заявить о том, что он никогда не пригласит в свои ряды Украину.

Именно вокруг этого факта и начался очередной этап бряцания оружием. Владимиру Путину нужно и дальше одурманивать сознание своих сограждан успехами на внешнеполитическом поле битвы с Западом, на фоне весьма скромных успехов в деле улучшения жизни простых россиян.

Ведь, и вправду, напасть на беззащитную и неготовую Украину в 2014 или бомбить сирийскую оппозицию со старых советских бомбардировщиков гораздо дешевле и проще. При этом расходуются старые бомбы и ракеты, а на производстве новых можно хорошо нагреть руки.

Экономические санкции введённые Западом были лишь комариными укусами для российской экономики. Их давно и успешно научились обходить как государственные так и частные компании.

Единственной реальной экономической угрозой для российского режима, которая могла бы остановить его агрессию это была бы 100% готовность Запада отказаться от закупок нефти и газа в РФ.

Но такое намерение, даже не действие, немедленно бы вызвало резкий рост цен на энергоносители во всем мире и дефицит нефти и газа, на что лидеры Западных демократий не пойдут то тех пор, пока Гитлер не нападет на Польшу или других членов НАТО.

В этой ситуации Украине всегда остаётся надеяться лишь на собственные Вооруженные Силы и на волю большинства граждан сопротивляться сплотившись в отряды территориальной обороны, которую нужно строить немедленно, быстро и не жалея сил и средств.

Читайте також:

Джерело: блог Антона Геращенко

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.