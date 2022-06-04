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    Події в Україні

    Ракетний обстріл Сумщини: деталі та фото

    Окупанти випустили шість снарядів &laquo;повітря-земля&raquo; - Ракетний обстріл Сумщини: деталі та фото

    Окупанти випустили шість снарядів «повітря-земля»

    фото: Дмитро Живицький / Telegram

    На щастя, жертв немає

    Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький поділився подробицями ранкового обстрілу Сумщини.

    Росіяни випустили шість ракет «повітря-земля» з літака. Били з території Росії, ворожий літак не перетинав державного кордону.

    «У результаті вибухів пошкоджені будинки у одному з населених пунктів Сумської громади. Жертв немає», – написав Живицький.

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    Окупанти випустили шість снарядів «повітря-земля». фото: Дмитро Живицький / Telegram
    Окупанти випустили шість снарядів «повітря-земля». фото: Дмитро Живицький / Telegram

    Нагадаємо, близько 4-ї години ранку 4 червня ворожа авіація здійснила 6 пусків некерованими ракетами, які розірвалися на околиці прикордонних населених пунктів Сумського району.

    Також уранці здійснений ранковий обстріл Одещини: рятувальники показали масштаби руйнувань (фото).

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    Теги: росія окупанти війна обстріл літак Сумщина Україна окупація #stoprussia
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    Ракетний обстріл Сумщини: деталі та фото