Ракетний обстріл Сумщини: деталі та фото

На щастя, жертв немає

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький поділився подробицями ранкового обстрілу Сумщини.

Росіяни випустили шість ракет «повітря-земля» з літака. Били з території Росії, ворожий літак не перетинав державного кордону.

«У результаті вибухів пошкоджені будинки у одному з населених пунктів Сумської громади. Жертв немає», – написав Живицький.

Нагадаємо, близько 4-ї години ранку 4 червня ворожа авіація здійснила 6 пусків некерованими ракетами, які розірвалися на околиці прикордонних населених пунктів Сумського району.

Також уранці здійснений ранковий обстріл Одещини: рятувальники показали масштаби руйнувань (фото).

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