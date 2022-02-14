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    Думки вголос

    Як у Кремлі осіли шпигуни НАТО

    • Дмитро Гудков

      ексдепутат Держдуми РФ

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    Цікаво, чи захочуть вони бомбардувати самі себе? - Як у Кремлі осіли шпигуни НАТО
    Цікаво, чи захочуть вони бомбардувати самі себе?

    Іноземні агенти в РФ – це, звісно, журналісти, письменники, правозахисники, екологи, але...

    Мовою оригіналу

    В поиске иностранных агентов главное – не найти самого себя. Власти об этом помнят, ведь высшие чиновники сами идеально попадают под формулу «иностранные деньги» (да какие!) + политика.

    Но, конечно, себя они не найдут, не будем за них волноваться.

    Что не мешает нам освежить в памяти имена этих лучших людей России. А заодно их дома и цены на них. Иностранные агенты – это, конечно, журналисты, писатели, правозащитники, экологи, но Дмитрий Анатольевич с Игорем Ивановичем стараются не отставать. Понимаю, догнать тамбовчанина Владимира Жилкина, получившего от марокканского студента 171 рубль за такси, трудно. Но они очень стараются.

    Так что – лови иноагентов. У нас тут целый выводок шпионов НАТО. И все в Кремле и около.

    Интересно, захотят ли они бомбить сами себя?

    Джерело: блог Дмитра Гудкова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія НАТО путінський режим
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    Як у Кремлі осіли шпигуни НАТО