Як у Кремлі осіли шпигуни НАТО
Іноземні агенти в РФ – це, звісно, журналісти, письменники, правозахисники, екологи, але...
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В поиске иностранных агентов главное – не найти самого себя. Власти об этом помнят, ведь высшие чиновники сами идеально попадают под формулу «иностранные деньги» (да какие!) + политика.
Но, конечно, себя они не найдут, не будем за них волноваться.
Что не мешает нам освежить в памяти имена этих лучших людей России. А заодно их дома и цены на них. Иностранные агенты – это, конечно, журналисты, писатели, правозащитники, экологи, но Дмитрий Анатольевич с Игорем Ивановичем стараются не отставать. Понимаю, догнать тамбовчанина Владимира Жилкина, получившего от марокканского студента 171 рубль за такси, трудно. Но они очень стараются.
Так что – лови иноагентов. У нас тут целый выводок шпионов НАТО. И все в Кремле и около.
Интересно, захотят ли они бомбить сами себя?
Джерело: блог Дмитра Гудкова