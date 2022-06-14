«На Африку всім начхати». Папа Римський обурений, що Україні приділяють багато уваги
Папа Римський: «Що сталося з людством, яке пережило три світові війни за одне століття?»
Папа Римський Франциск ображений тим, скільки уваги приділяється саме Україні. Таку думку понтифік висловив під час бесіди з редакторами єзуїтських ЗМІ, яку опублікували 14 червня.
Також Папа Римський сказав, що для нього третя світова війна вже почалася.
«Світ перебуває у стані війни. Кілька років тому мені спала на думку ідея сказати, що ми переживаємо третю світову війну частинами та шматками. Так, для мене сьогодні розпочалася третя світова війна», – сказав він в інтерв'ю Herder.
Понтифік заявив, що війна Росії проти України ближче та більше «зачіпає чуттєвість».
Раніше Папа Римський шокував новою заявою про причину війни та нарешті визнав: українцям потрібна летальна зброя.
Нагадаємо, під час зустрічі зі 160 школярами з усієї Італії в рамках регулярної ініціативи «Дитячий потяг», Папа Римський Франциск висловив бажання поїхати до України.
Раніше Папа Римський Франциск закликав зняти блокаду експорту пшениці з України, заявивши, що основні продукти харчування не повинні використовуватися «як зброя війни».
Також за два місяці війни Росії проти України Папа Римський Франциск три рази просив Путіна забезпечити гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення з Маріуполя, але той відповідав, що не може гарантувати його безпеки.