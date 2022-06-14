«На Африку всім начхати». Папа Римський обурений, що Україні приділяють багато уваги

Папа Римський Франциск ображений тим, скільки уваги приділяється саме Україні. Таку думку понтифік висловив під час бесіди з редакторами єзуїтських ЗМІ , яку опублікували 14 червня.

«Але є й інші країни далеко, просто подумайте про деякі частини Африки, північної Нігерії, північний Конго, де досі йде війна і всім начхати», – сказав він.

Також Папа Римський сказав, що для нього третя світова війна вже почалася.

«Світ перебуває у стані війни. Кілька років тому мені спала на думку ідея сказати, що ми переживаємо третю світову війну частинами та шматками. Так, для мене сьогодні розпочалася третя світова війна», – сказав він в інтерв'ю Herder.