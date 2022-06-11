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    Політика

    Папа Римський і президентка Єврокомісії обговорили, як покласти край війні в Україні

    Аудієнція Урсули фон дер Лаєн з Папою Римським тривала близько 20 хвилин&nbsp; - Папа Римський і президентка Єврокомісії обговорили, як покласти край війні в Україні
    Аудієнція Урсули фон дер Лаєн з Папою Римським тривала близько 20 хвилин 
    фото: Vatican News

    Президентка Європейської комісії прибула до Ватикану на конференцію «Відбудування майбутнього для людей і для планети»

    У п’ятницю, 10 червня, Папа Франциск прийняв на аудієнції президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Лаєн. Під час зустрічі вони обговорили спільні зусилля, спрямовані на те, щоби покласти край війні в Україні. Про це повідомляє Vatican News.

    Розмова Папою Римським тривала близько 20 хвилин і завершилася представленням делегації та обміном подарунками. Папа Франциск, серед іншого, подарував бронзовий барельєф, що зображає рукостискання на фоні колонади Святого Петра, жінки з дитиною на руках і корабля з мігрантами, що супроводжується написом «Вкладімо в руки інші руки». Урсула фон дер Ляєн – книгу про мистецьку течію «Бауенхаус» та фото з проєктом, присвяченим сталій урбаністиці.

    Під час переговорів у Державному Секретаріаті йшлося про двосторонні стосунки та про спільні зусилля з метою покласти край війні в Україні, присвятивши окрему увагу гуманітарним аспектам і продовольчим наслідкам затягування конфлікту. Крім того, обговорено висновки Конференції про майбутнє Європи та їхні наслідки для майбутнього укладу Європейського Союзу.

    Президентка Європейської комісії прибула до Ватикану, щоб взяти участь у конференції «Відбудування майбутнього для людей і для планети», організованій Папською Академією Наук та громадською організацією «Bauhaus Earth». Захід відбувається в рамках першого фестивалю «Нового Європейського Баухаузу». Це екологічний, економічний та культурний проект, спрямований на поєднання дизайну, сталості, доступності та інвестицій, щоби допомогти здійсненню Європейської зеленої угоди, метою якої є зробити Європу кліматично нейтральним континентом.

    Нагадаємо, Папа Римський Франциск висловив бажання поїхати до України, але для такого візиту необхідний слушний момент.

    Раніше Папа Римський Франциск закликав зняти блокаду експорту пшениці з України, заявивши, що основні продукти харчування не повинні використовуватися «як зброя війни».

    Також Папа Римський останнім часом він зробив кілька дивних заяв. Зокрема, Ватикан закликає Захід замість зброї для України домовлятися з Росією.

    Нагадаємо, за два місяці війни Росії проти України Папа Римський Франциск три рази просив Путіна забезпечити гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення з Маріуполя, але той відповідав, що не може гарантувати його безпеки.

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    Теги: росія окупанти Папа Римський війна Україна окупація #stoprussia
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    Папа Римський і президентка Єврокомісії обговорили, як покласти край війні в Україні