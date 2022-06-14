«Війна не чорно-біла»: Папа Римський виправдовує росіян?
Понтифік відмовився проводити різницю між «хорошим і поганим»
Глава Римо-католицької церкви папа Франциск вважає, що ситуація із вторгненням Росії на територію України «не була чорно-білою» і що війна, «можливо, якимсь чином спровокована». Про це стало відомо з інтерв'ю понтифіка, яке опублікувало видання La Stampa 14 червня.
Водночас понтифік засудив Росію за жорстокість і похвалив українців за боротьбу за виживання.
Папа назвав «жахливими» повідомлення про те, що РФ використовує найманців в Україні. Проте понтифік відмовився проводити різницю між «хорошим і поганим» у війні, цитує La Stampa.
«Ми бачимо жорстокість і лють, із якою цю війну ведуть війська, переважно найманці, яких використовує Росія. Вони дійсно вважають за краще посилати вперед чеченців, сирійців, найманців. Але небезпека в тому, що ми бачимо лише це, що зазвичай жахливо, але не бачимо всієї драми, що розгортається за цією війною, яка, можливо, була чимось спровокована або не відвернена. Це дуже сумно, але в цьому і вся суть», – сказав понтифік.
На запитання, чи підтримує він президента Росії Володимира Путіна, папа відповів: «Ні, не підтримую, я просто проти зведення складності до розрізнення добра і зла».
Під час інтерв'ю Франциск наголосив, що сподівається зустрітися з патріархом Російської православної церкви Кирилом у вересні в Казахстані.
Раніше Папа Римський шокував новою заявою про причину війни та нарешті визнав: українцям потрібна летальна зброя.
Нагадаємо, під час зустрічі зі 160 школярами з усієї Італії в рамках регулярної ініціативи «Дитячий потяг», Папа Римський Франциск висловив бажання поїхати до України.
Раніше Папа Римський Франциск закликав зняти блокаду експорту пшениці з України, заявивши, що основні продукти харчування не повинні використовуватися «як зброя війни».
Також за два місяці війни Росії проти України Папа Римський Франциск три рази просив Путіна забезпечити гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення з Маріуполя, але той відповідав, що не може гарантувати його безпеки.