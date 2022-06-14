«Війна не чорно-біла»: Папа Римський виправдовує росіян?

Понтифік відмовився проводити різницю між «хорошим і поганим»

Глава Римо-католицької церкви папа Франциск вважає, що ситуація із вторгненням Росії на територію України «не була чорно-білою» і що війна, «можливо, якимсь чином спровокована». Про це стало відомо з інтерв'ю понтифіка, яке опублікувало видання La Stampa 14 червня.

Водночас понтифік засудив Росію за жорстокість і похвалив українців за боротьбу за виживання.

Папа назвав «жахливими» повідомлення про те, що РФ використовує найманців в Україні. Проте понтифік відмовився проводити різницю між «хорошим і поганим» у війні, цитує La Stampa.

«Ми бачимо жорстокість і лють, із якою цю війну ведуть війська, переважно найманці, яких використовує Росія. Вони дійсно вважають за краще посилати вперед чеченців, сирійців, найманців. Але небезпека в тому, що ми бачимо лише це, що зазвичай жахливо, але не бачимо всієї драми, що розгортається за цією війною, яка, можливо, була чимось спровокована або не відвернена. Це дуже сумно, але в цьому і вся суть», – сказав понтифік.

На запитання, чи підтримує він президента Росії Володимира Путіна, папа відповів: «Ні, не підтримую, я просто проти зведення складності до розрізнення добра і зла».

Під час інтерв'ю Франциск наголосив, що сподівається зустрітися з патріархом Російської православної церкви Кирилом у вересні в Казахстані.

Нагадаємо, під час зустрічі зі 160 школярами з усієї Італії в рамках регулярної ініціативи «Дитячий потяг», Папа Римський Франциск висловив бажання поїхати до України.

Раніше Папа Римський Франциск закликав зняти блокаду експорту пшениці з України, заявивши, що основні продукти харчування не повинні використовуватися «як зброя війни».