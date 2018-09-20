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    Думки вголос

    Дестабілізація ситуації в Україні: що ГРУ запропонувало Путіну

    • Дмитро Тимчук

      Народний депутат України (Народний фронт)

    • Розсилка
    Дестабілізація ситуації в Україні: що ГРУ запропонувало Путіну

    Боротьба російських спецслужб

    Мовою оригіналу

    На фоне последних тенденций в борьбе между ФСБ РФ и ГУ ГШ ВС РФ за благосклонность Кремля и лично Путина, российская военная разведка пытается донести и сформировать мнение высшего военно-политического руководства РФ в контексте, что деятельность российских спецслужб и аффелированных с ними различных структур на украинском направлении является бессистемной, непоследовательной и хаотичной. И как следствие, не даёт возможности достигнуть желаемого результата.

    Особенно неэффективными, по мнению ГУ ГШ ВС РФ (быв. ГРУ), являются мероприятия ФСБ РФ по дестабилизации ситуации в южных и восточных регионах Украины - в Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях. В ГУ ГШ ВС РФ считают, что если высшее военно-политическое руководство РФ и дальше будет полагаться только на ФСБ РФ в этом вопросе, то в обозримом будущем можно даже не рассчитывать на желаемую для Кремля дестабилизацию ситуации в данных регионах.

    При этом в ГУ ГШ ВС РФ разработали и продвигают наверх комплекс именно своих мероприятий, в которых будут задействованы исключительно силы и средства военной разведки и МО РФ, и направленные на организацию и проведение «специальных мероприятий» по дестабилизации ситуации в контексте выборов 2019 года.

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    Инициаторы и разработчики данных мероприятий, считают, что предпосылками для их успешной реализации являются:

    • религиозная ситуация (инициирование силовых противостояний с использованием человеческих ресурсов УПЦ МП в вышеуказанных регионах);
    • социально-экономические факторы (инициирование протестных выступлений под социальными лозунгами);
    • техногенные факторы (организация и проведения диверсий на критических объектах инфраструктуры).

    По мнению ГУ ГШ ВС РФ, в случае одновременного разыгрывания вышеуказанных факторов в комплексе, оптимальным периодом для начала таких мероприятий по дестабилизации данных регионов (в первую очередь - Приазовье и Одесская область) является период до промежуточных выборов в Конгресс США.

    Джерело: Информационное сопротивление

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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    США ФСБ ГРУ Путін путінський режим УПЦ МП Україна
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