Про доклад Amnesty International

Мовою оригіналу Авторитетная международная организация Amnesty International обнародовала свой ежегодный доклад «Права человека в мире 2017», в котором, среди прочего, содержится статья о ситуации в Украине. Это важный документ, заслуживающий детального изучения. Поскольку выводы AI используются при составлении целого ряда

Дмитро Тимчук Народний депутат України (Народний фронт)

Дмитро Тимчук

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Про доклад Amnesty International

Мовою оригіналу

Авторитетная международная организация Amnesty International обнародовала свой ежегодный доклад «Права человека в мире 2017», в котором, среди прочего, содержится статья о ситуации в Украине.

Это важный документ, заслуживающий детального изучения. Поскольку выводы AI используются при составлении целого ряда международных рейтингов.

К сожалению, вчерашние комментарии политиков и сообщения в СМИ показали, что целиком доклад мало кто читал. Максимум – изучили часть, посвященную Украине, и быстро нарезали новостей. В связи с чем несколько ремарок.

Первое. Тем, кто хочет разобраться в ситуации, советую потратить время и прочитать если не весь доклад (в нем 300 страниц), то хотя бы анализ по макрорегионам и разделы о важных для Украины странах. В противном случае у вас будет искаженное представление.

Например, если вы прочтете только статью о России, вы не найдете никаких упоминаний, что между Россией и Украиной есть какой-то конфликт. Даже намеков нет. Вы не узнаете, что Россия оккупировала Крым и Донбасс. Вы не найдете упоминаний, что Россия похищает и незаконно удерживает украинских граждан, в том числе – журналистов. Вы также не узнаете, что Россия воюет в Сирии, держит там регулярные части, поставляет оружие и наемников, бомбит гражданские объекты. Единственное упоминание о Сирии – в контексте злоупотребления РФ правом вето в СБ ООН.

В разделе о Беларуси нет упоминаний об участии белорусских силовиков в похищении украинского студента Павла Гриба, которого схватили и незаконно вывезли в Россию. Не упоминается о задержании других украинских граждан. Нет ни одного слова о задержании по сфабрикованному делу украинского журналиста Павла Шаройко. Хотя упоминаются аналогичные факты (например, высылка в Азербайджан блогера).

В статье о Молдове вообще никак не упоминается Приднестровье. Для читателя его не существует, поэтому и нарушений прав человека там нет.

Нагорный Карабах (его называют «отколовшимся регионом») упомянут буквально двумя предложениям в статье об Азербайджане. В статье об Армении об НК нет ни слова.

Точно также в статье о Грузии «отколовшимися регионами» названы Южная Осетия и Абхазия. Почему и зачем они «откололись» – неясно. Лишь вскользь упоминаются некие «российские силы», содействующие установлению фактической границы между указанными регионами и остальными частями Грузии.

Таким образом, составители доклада следуют определенному шаблону, который не отражает целый ряд важных факторов, влияющих на ситуацию с правами человека. AI старается не давать политических оценок и «не видит» тлеющих конфликтов. Но как можно объяснить ситуацию в той же Южной Осетии, не дав оценку действиям России? В этой ситуации вина за нарушение прав автоматически возлагается и на страну-оккупанта и на страну-жертву агрессии.

Второе. “Amnesty International” исповедует принцип, что любое ограничение прав человека, любое ухудшение жизненных условий – это зло. Безотносительно того, чем вызваны эти ограничения и в каком контексте они происходят. Позиция такого «цербера» очень важна, поскольку снижает риск злоупотреблений со стороны властей. Но в ряде случаев она выглядит явно неадекватной.

Например, относительно Европы AI выделяет три системных проблемы, которые тянутся красной нитью в статьях о разных странах. Это проблема мигрантов, проблема ужесточения антитеррористического законодательства и меры по сокращению государственных расходов («меры жесткой экономии»).

Так, по мнению AI, сокращая госрасходы, правительство Великобритании ухудшает доступ граждан (особенно – беднейших слоев и мигрантов) к медицине, образованию, юридической помощи и др., что нарушает их права.

В статье о Грузии среди угроз правам граждан упомянута девальвация национальной валюты, что ухудшает экономические условия.

Отношение к мигрантам – основная претензия к большинству стран Западной и Центральной Европы. Наиболее острой критике подвергаются Венгрия и Польша. Досталось даже Словении, которая не горит желанием принимать мигрантов. Италии выставляется претензия, что Рим сотрудничает с властями Ливии с целью перехвата нелегальных мигрантов.

AI критикует Францию, что нелегальных мигрантов в том же Кале досматривают, ориентируясь на этнические признаки. Заметьте – досматривают законно. Лично мне не понятно: если известно, что эти нелегальные мигранты - из Африки, то как их можно выделить для досмотра, не ориентируясь на этнические признаки? По тембру голоса? По знанию классической французской поэзии?

Что представляется наиболее актуальным для Украины – AI пока явно не выработала адекватных механизмов для оценки рисков, вызванных гибридными угрозами и терроризмом. Мы говорим о неповоротливости и тугодумии бюрократии госсектора в разных (в т.ч. западных) странах – но в этом случае, простите, пахнет точно тем же.

Так, AI критикует национальные правительства и ЕС за принятие законов, направленных на защиту от новых вызовов. Антитеррористические законы AI почему-то ВСЕГДА называет поспешными, непропорциональными и дискриминационными.

Основная претензия – недостаточная, по мнению AI, персонализация репрессивных мер, риск ограничения прав широких групп граждан. В этом, может быть, и есть некое здравое зерно, но критики не предлагают никакого выхода. Поэтому даже уточнение запретов и ограничений будет автоматически рассматриваться как «посягательство на права человека».

Третье. Если проанализировать меры, которые принимают для защиты национальной безопасности другие государства, то Украина выглядит предельно мягкой и донельзя толерантной страной.

Например, в Великобритании предложили установить уголовную ответственность (до 15 лет тюрьмы) за неоднократный просмотр в Интернете материалов «связанных с терроризмом». Ранее подобная мера была во Франции, но ее признали неконституционной.

Особо хочется отметить ситуацию с Израилем. Эту страну очень многие критики украинской власти приводят в качестве примера «как нужно защищать национальную безопасность». Но если смотреть на Израиль глазами правозащитников AI, картина выходит очень неприглядной.

Так, обвинения в оккупации, обвинения в незаконной блокаде Газы, сотни убитых, тысячи задержанных, захват собственности, притеснения инакомыслящих, подозрения во внесудебных казнях и др. – все это следствие мер, которые помогают сделать Израиль относительно безопасным. Но вызывают припадки у международной общественности.

Если после статьи об Израиле почитать статью о Палестине, то боевики ХАМАС будут выглядеть невинными детьми. Согласно выводам AI, Израиль отстреливает неугодных, а ХАМАС и ФАТХ в основном лишь заняты «кабинетной работой» - закрывают оппозиционные сайты и сокращают зарплаты в бюджетном секторе. «Хезболла» в Ливане вообще выглядит как благотворительная организация, сражающаяся с агрессивными сирийскими группировками.

Таким образом, следует помнить об особенностях подачи информации правозащитниками. Если цитировать ее без контекста, можно оторваться от реальности.

Четвертое. Что касается Украины.

Кто бы что ни говорил, на мой взгляд, многие выводы AI следует расценивать как очень позитивный сигнал и свидетельство прогресса. Так, правозащитники AI прямым текстом пишут о проведении комплекса реформ, о локальных успехах, о получении безвиза.

Но.

Безусловно, есть и обоснованные претензии. Но масса вещей вырвана из контекста и откровенно притянута за уши.

Например, доклад касается прав человека в 2017/18 гг., но для оценки используются данные 2015-2016 гг. Вновь раздута история с «секретными тюрьмами СБУ», которые померещились международным наблюдателям.

Давайте вспомним: в 2016 г . СБУ проявила беспрецедентную открытость в процессе расследования этой истории. Однако у наблюдателей все равно остались «ощущения» (подчеркиваю – не факты, а ощущения), которые они описывают в таких категориях, будто в центре Харькова построены тюрьмы Гуантанамо и Абу-Грейб.

Напомню, что в контексте данного расследования главари оккупационных администраций РФ на Донбассе («ЛДНР») просто послали правозащитников по известному адресу. А Украина максимально пошла на встречу, но… все равно оказалась виноватой.

Абсолютно неадекватно подается история с выдворением российских пропагандистов и их европейских пособников. Наши спецслужбы, по сравнению с европейскими, не говоря уже об израильских, действуют предельно тактично. Нападки на них по этим конкретным случаям – ну, явный перебор.

Также правозащитники из AI чрезмерно озаботились судьбой пропагандистов из холдинга «Вести» и сайта «Страна.ua». Эти ресурсы открыто ведут подрывную работу в интересах страны-агрессора. Но поскольку AI дистанцируется от подобных оценок, а действует исключительно в разрезе защиты свободы слова, то любой пропагандист автоматически становится «узником совести».

В чем надо отдать должное AI в том. что в своем докладе они достаточно четко указали на оккупацию Крыма Россией. Роль Кремля в оккупации Донбасса показана не так наглядно, но отдельные факты нарушений прав человека на оккупированной территории все-таки упомянуты.

Хотя ситуацию с правами человека и в первом, и втором случае все-равно приплели Украине. Понятно, что это подход правозащитников – ответственность за ситуацию даже на оккупированных территориях возлагать на страну, которой эта территория принадлежит. Но, согласимся, тогда было бы справедливым как минимум прописывать эту ответственность и в разделе страны-агрессора, чего AI делать упрямо не хочет. В связи с чем возникают неудобные вопросы насчет объективности.

В целом выводы такие.

Международные правозащитники пока не готовы работать с гибридными угрозами. Даже прочтение доклада AI целиком не дает адекватного представления о роли России в развязывании международных конфликтов. Фильтры AI настроены таким образом, что не улавливают даже общеизвестные факты. Игнорируются причинно-следственные связи. В результате обличаются не источники проблем, а их видимые последствия и те, кто с этим последствиями борется.

Что касается Украины – то отечественным СМИ и политикам следует больше внимания уделить сравнительному анализу. Наша страна является жертвой агрессии. И даже в этих условиях, при наличии всех очевидных проблем, не скатывается ни в тиранию, ни в анархию. Хотя многие – и в Кремле, и отдельные силы внутри страны – очень хотели бы этого.

Не надо им помогать.

Джерело: блог Дмитра Тимчука

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