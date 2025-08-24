Головна Думки вголос Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов Політолог, військовий експерт

Бої за Добропілля: росіяни змінюють тактику, ЗСУ зірвали політичну складову наступу ворога


Під час боїв у районі Добропілля Донецької області армія РФ зазнала великих втрат в особовому складі та військовій техніці
колаж: glavcom.ua

ЗСУ зуміли локалізувати прорив у напрямку Добропілля

За інформацією Генштабу ЗСУ, противник найактивніший на Покровському та Лиманському напрямках.

На Покровському напрямку окупанти намагались йти вперед поблизу населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Родинське, Білицьке, Сухий Яр, Чунишине, Звірове, Удачне, Молодецьке, Муравка та Дачне. 

Російські окупанти не зупиняють наступ у районі Родинського, аби вийти до Мирнограда та Покровська. Російські окупанти нині мають намір взяти під свій безпосередній контроль трасу в районі населеного пункту Родинське. Наразі атаки тривають на території шахти. Враховуючи, що це промзона, ЗСУ вдається тримати позиції, не даючи можливість окупантам просунутися вглиб.

І поки ворог тисне на Родинське, ЗСУ зуміли локалізувати прорив у напрямку Добропілля.

Ворог просочився сюди через складний для оборони ландшафт місцевості. Це дозволило йому діяти тактикою просочування. Мала група закріплюється, потім підходить підкріплення, й таким чином йде накопичення. Разом з цим є прогалини щодо недоукомплектування особового складу ЗСУ на цьому напрямку й повторення помилок. Адже окупанти знову вдарили по стиках наших підрозділів. Це найбільш болюча тема, бо вона повторюється, починаючи від подій в Авдіївці чи Вугледарі.

Варто відзначити, що під час боїв у районі Добропілля Донецької області армія РФ зазнала великих втрат в особовому складі та військовій техніці. 

За попередніми підрахунками, тільки за минулу добу на цьому напрямку українські воїни ліквідували 53 окупанти та поранили 41. Уражено дві артилерійські системи, 14 БпЛА, п’ять автомобілів, склад військово-технічного майна та п’ять укриттів для особового складу противника.

За даними Генштабу Збройних сил України, безповоротні втрати, так звані «двохсоті», – це 984 особового складу, тобто практично батальйонно-тактична група збройних сил країни-окупанта. Санітарні втрати, так звані «трьохсоті», – близько 355. 

Варто відзначити, що на Покровському напрямку завдяки використанню наземних дронів бійці підрозділу безпілотних систем ГУР МО України знищили до сотні окупантів – малопомітні «кур’єри» здійснили низку вибухових доставок просто на позиції московитів.

Крім того, наземні дрони широко використовуються розвідниками ГУР МОУ для евакуації пошкодженого обладнання, доставки боєприпасів, FPV-дронів, пального та провізії на передову – без ризику для особового складу.

Але, найголовніше, поповнено обмінний фонд. Близько 40 російських військовослужбовців захоплено у полон, що посилює позицію української сторони в переговорному процесі для повернення українських військовополонених. 

Акцентую увагу на втратах важкої бронетехніки окупантів: 11 танків знищено. А це свідчить про те, що окупанти поспіхом змінювали тактику і стратегію ведення бойових дій на Добропільському напрямку.

Зауважу, що раніше російські окупаційні війська важку бронетехніку практично не використовували в боях, а діяли великою кількістю малих штурмових груп по 8-12 осіб.

Тепер ми бачимо комбінований характер атак на позиції Сил оборони України. Кількість знищеної бронетехніки свідчить про збільшені можливості українських безпілотних систем. Слід зазначити, що було знищено і вісім бойових броньованих машин, і, що примітно, 112 одиниць авто та мототехніки. Унаслідок успішних дій Сили оборони України було деокуповано низку населених пунктів: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.

Звертаю увагу, що Силам оборони України вдалося зірвати політичну складову наступу російських військ на Добропільському напрямку.

Він не випадково збігся з проведенням зустрічі американського президента з російським диктатором, де останній тактичні успіхи на Добропільському напрямку намагався використати як аргумент тиску не стільки на українську, скільки на американську сторону, намагаючись продавити власне бачення закінчення війни в Україні. 

Гадаю, що задум полягав у тому, що якщо Україна не погодиться на російські умови щодо виведення підрозділів ЗСУ з Донеччини, то ворог все ж вирішить це питання, але військовим шляхом. 

Москва хотіла показати, що якщо вона нібито має тактичні успіхи, то може без США вирішити питання повного контролю Донецької області. Вони фактично сигналізували: «А навіщо нам перемовини, якщо можемо самі вирішити питання? Для чого тут третя сторона – США?».

Таким чином росіяни намагалися бити одразу по двох ключових гравцях – по позиції США і блокуванні участі Президента України у перемовному процесі. Ціна цього – підрив перемовних позицій України. 

Однак пішло не так, як хотілося окупантам.

Таким чином, успіхи Сил оборони України на Добропільському напрямку, – це насамперед політична складова.

Наразі загрози прориву у бік Добропілля немає.

Нагадаю, Сили оборони України мають успіхи на кількох напрямках, зокрема, у Донецькій області зачищено шість населених пунктів. Триває проведення стабілізаційних дій на напрямку Добропілля. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
