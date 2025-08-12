Головна Країна Події в Україні
Просування росіян на Добропільському та Покровському напрямках: Генштаб зробив заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Просування росіян на Добропільському та Покровському напрямках: Генштаб зробив заяву
Сили оборони вживають всіх необхідних заходів, щоб виявити та знищити ворожі групи
фото: Генштаб ЗСУ

За даними Генштабу, декілька малочисельних груп окупантів здійснили спробу просунутися в напрямку населеного пункту Золотий Колодязь

Сили оборони вживають дієвих заходів, щоб зупинити просування противника на Добропільському та Покровському напрямках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

«Наші підрозділи ведуть важкі оборонні бої проти переважаючих сил противника. Так, лише на Покровському напрямку окупанти зосередили угруповання чисельністю понад 110 тис. особового складу. Щоб проникнути в глибину нашої оборони, російські загарбники діють зухвало. Не зважаючи на втрати, вони намагаються просочуватися диверсійними і малими піхотними групами через наші оборонні порядки», – йдеться у заяві.

Зокрема, за даними Генштабу, декілька малочисельних груп окупантів, обійшовши позиції українських захисників, здійснили спробу просунутися в напрямку населеного пункту Золотий Колодязь. Крім того, користуючись особливостями місцевого ландшафту диверсанти потай проникали у населені пункти – Веселе, Вільне, Рубіжне, Кучерів Яр. Деякі з груп вже знищені, решта – в процесі знищення.

«Ситуація непроста й динамічна, однак Сили оборони вживають всіх необхідних заходів, щоб виявити та знищити ворожі групи. Зокрема, рішенням головнокомандувача ЗС України для посилення стійкості оборони виділено додаткові сили і засоби. Сплановано заходи для блокування груп противника у визначеному районі. Резервні підрозділи вже виявили ворога та мають перші успіхи: окупантів знищують та беруть у полон», – наголошується у заяві.

Генштаб підсумував: «Захисники України зосереджені на виконанні поставлених завдань, тримають рубежі та потребують підтримки всього суспільства, щоб відбити нові спроби ворожих наступів».

Раніше аналітики DeepState повідомили про тривожну ситуацію поблизу Добропілля та заявили про швидке просування окупаційних військ.

Згодом ЗСУ спростували повідомлення про прорив російських військ у районі Покровська та Добропілля Донецької області, уточнивши, що йдеться лише про проникнення невеликих груп, які знищують Сили оборони.

Теги: ЗСУ Генштаб Донеччина

