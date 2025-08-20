Сили оборони перейшли у конратаку біля Добропілля

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко: Силам оборони вдалося дещо на Сході

Сили оборони відбили наступ російських окупантів біля Добропілля та перейшли у контратаку на цьому напрямку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВВС.

Українські захисники змогли взяти росіян «у кільце». Відомо, що ЗСУ відбили населені пункти вздовж лінії Рубіжне – Золотий Колодязь – Веселе та вклинилися в основу російського виступу.

Частина російських підрозділів, що просунулися найбільше на північ, вже опинилася відрізаною від основних сил.

Військовий експерт Костянтин Машовець повідомляє, що російські війська намагаються деблокувати свої передові частини ударами з правого флангу між селами Шахове та Нове Шахове в напрямку Кучерова Яру, де їм вдалося просунутися на пів кілометра.

Водночас ЗСУ активно тиснуть у відповідь.

«Своєю чергою, ЗСУ продовжують контратакувати противника біля основи «горловини» його клину, прагнучи повністю перерізати самий клин за найкоротшим напрямом Миканорівка – Маяк, а також поступово звужують загальну площу вклинення противника», – зазначив Машовець.

Своєю чергою керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко зазначив, що «Силам оборони вдалося дещо на Сході».

«Щось росіяни банально продовжують тактику війни і взагалі немає ознак, що готові на щось. Важливо - по фронту в них низка провалів. Силам оборони вдалося дещо на Сході», – написав він.

Нагадаємо, ЗСУ відкинули російську терористичну армію у низці населених пунктів на Покровському напрямку.

Раніше аналітики DeepState повідомляли про тривожну ситуацію поблизу Добропілля та заявили про швидке просування окупаційних військ.

Згодом ЗСУ спростували повідомлення про прорив російських військ у районі Покровська та Добропілля Донецької області, уточнивши, що йдеться лише про проникнення невеликих груп, які знищують Сили оборони.

Також Генштаб ЗСУ наголосив, що Сили оборони вживають дієвих заходів, щоб зупинити просування противника на Добропільському та Покровському напрямках. «Наші підрозділи ведуть важкі оборонні бої проти переважаючих сил противника. Так, лише на Покровському напрямку окупанти зосередили угруповання чисельністю понад 110 тис. особового складу», – йдеться у заяві.