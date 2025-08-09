Головна Країна Події в Україні
Атака на Балаклію: влада повідомила наслідки

Атака на Балаклію: влада повідомила наслідки
Ворог атакував Балаклію
фото: Віталій Карабанов

За попередніми даними, обійшлось без постраждалих

Цієї ночі ворог атакував Харківщину. Під ударом опинилась Балаклійська громада. Наслідки повідомив очільник Балаклійської МВА Віталій Карабанов, передає «Главком».

За повідомленням МВА, Балаклійська громада знову зазнала атаки дронами. Окупанти атакували центральну частину міста ударними БпЛА.

Як повідомив Карабанов, зафіксоване влучання в приватне домоволодіння та нежитлову будівлю.

На місці влучання наразі вже працюють відповідні екстрені служби.

Нагадаємо, російські терористи атакували ударними дронами місто Чугуїв.

Внаслідок обстрілу БпЛА відомо про двох постраждалих та пошкодження багатоквартирного будинку. На місці працюють профільні служби.

Теги: окупанти обстріл Балаклія Харківщина

